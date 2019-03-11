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"Вона мені замінює всіх": Дантес зворушив зізнаннями про Надю Дорофєєву

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.03.2019 - 08:47
"Вона мені замінює всіх": Дантес зворушив зізнаннями про Надю Дорофєєву
Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

Телеведучий зізнався, що дружина для нього є кращим другом

Популярний телеведучий і блогер Володимир Дантес вже 8 років перебуває у відносинах зі своєю коханою дружиною, співачкою Надією Дорофєєвою. Їх пара – одна з найбільш міцних і щирих в українському шоу-бізнесі. Шоумен із трепетом і особливою душевністю говорить про відому дружину, а своїм ставленням і подробицями особистого життя він поділилися в інтерв'ю для Oh my look, опублікованого на їх сторінці в Instagram.

Дантес зізнався, що він не тільки чоловік артистки, але і її друг, а це, за його словами, найголовніше у стосунках. Крім того, у Наді не спостерігається навіть натяку на "зіркову хворобу". Вона дуже добра і позитивна, але їй, як запевняє Володимир, деколи не вистачає жорсткості.

&quot;Вона мені замінює всіх&quot;: Дантес зворушив зізнаннями про Надю Дорофєєву

Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Вона абсолютно не зірка в плані побутових речей. На вулиці вона ходить, вона виглядає по-зірковому стильно, красиво. Але в ній немає тієї знаменитої пафосності і зірковості, щоб комусь відмовити, Надя не вміє говорити слово "ні". Іноді хочеться, щоб вона була більш жорсткою, але вона позитивна і добра, смішна, у неї дуже заразливий сміх. Як в житті, так і на сцені вона дуже схожа", - зазначив ведучий.

&quot;Вона мені замінює всіх&quot;: Дантес зворушив зізнаннями про Надю Дорофєєву

Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Також співачка дуже відкрита і щира у відносинах з чоловіком, вона ділиться з ним усім, що відбувається в її житті і звертається за порадою. У свою чергу, Володимиру дружина замінює всіх і відразу.

"Найголовніше для мене, що через 8 років вона приходить і завжди розповідає все, що відбувається в її житті. Надя завжди ділиться і хорошим, і поганим, запитує пораду. Вона для мене, як і я для неї, кращий друг, людина, з якою можна і поржати круто, і утнути якісь дурниці, і любити один одного. Вона мені може замінити всіх інших", - зізнався артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Oh My Look! Київ (@ohmylook)

Нагадаємо, що Володимир Дантес показав повністю оголене фото дружини і розповів, що не ревнує її.

Раніше Надя Дорофєєва поділилася секретами, як стильно одягнутися і вкластися в демократичну суму.

До слова, Надя Дорофєєва порадувала оригінальним луком в стилі спортивний шик, який обрала для зйомок популярної гумористичної програми.

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