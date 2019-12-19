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Неймовірна казка: Оля Полякова показала ялинку і новорічне оздоблення (відео)

Lite » Стиль життя 19.12.2019 - 14:31
Неймовірна казка: Оля Полякова показала ялинку і новорічне оздоблення (відео)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А ось в січні 2020 року Полякова відправиться в США

Оля Полякова, яка раніше захопила спокусливими формами в розкішному платті, вже підготувалася до зустрічі Нового 2020 року. До речі, новий рік обіцяє бути для української "Королеви ночі" дуже насиченим буквально з першого місяця. Але про це трохи пізніше. На своїй сторінці в мережі instagram в розділі "сторіз" співачка опублікувала "туристичне" відео, на якому в деталях показала святкову новорічну ялинку та оздоблення будинку.

Так, Полякова зазначила, що за новорічним декором вона звернулася в одну з компаній, яка надає подібні послуги. У цьому році на ялинці "Королеви ночі" розпустилися орхідеї! Звичайно ж, штучні. Серед іграшок також ковзани і різні кульки. В цілому новорічний декор вийшов в тонах бузкового і рожевого - виглядає дуже ніжно. Ще одна новорічна композиція розташувалася на каміні.

"Неймовірно", - захоплюється Полякова. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Відео: youtube/ Glam Wish

Неймовірна казка: Оля Полякова показала ялинку і новорічне оздоблення (відео)

Більш того, вже відомо, чим Оля Полякова буде займатися в січні 2020 року. Співачка похвалилася шанувальникам, що на цей період у неї заплановані виступи в різних містах США.

Виконавиця опублікувала фото, позуючи разом зі своєю командою. Полякова уточнила, що всі отримали американські візи і до нової поїздки готові.

“Візи в Америку і Канаду отримали!!!! Ура! 7 січня - Майамі ! 10 січня - Торонто! 11 січня - Чикаго! 12 січня - Нью-Йорк! Чекаю вас мої улюблені!!!"

Неймовірна казка: Оля Полякова показала ялинку і новорічне оздоблення (відео)

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше Полякова зізналася, на що витрачає зароблену валізу грошей в новорічну ніч.

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