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Оля Полякова до смерті налякала Олександра Скічка (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2019 - 13:37
Оля Полякова до смерті налякала Олександра Скічка (відео)
Оля Полякова (фото: ТК "Україна")

Скічко жартома попросив Полякову не знайомити його з "її подругами"

Під час зйомок шоу "Дивовижні люди" на каналі "Україна" ведучий Олександр Скічко вирішив трішки покепкувати з Олі Полякової. Та співачці й експертові проекту не сподобалися його жарти: Оля взяла до рук справжнісіньку змію і з нею почала переслідувати Олександра.

Супершоу "Дивовижні люди" вражає глядачів масштабними постановками та незвичайним реквізитом. Для одного з номерів, наприклад, знадобилося 10 різних пітонів. Поки учасниця готувалась до свого випробування, ведучий каналу "Україна" Олександр Скічко поцікавився в експерта проекту Олі Полякової, чи боїться вона змій.

"Я своїх не боюся", – впевнено відповіла Оля Полякова й пішла до акваріуму зі зміями демонструвати свою хоробрість.

"Олю, тільки не треба мене знайомити зі своїми подругами", – пожартував Олександр Скічко. Утім, співачка вирішила покарати ведучого за таку витівку. Взявши до рук змію, Оля почала гнатися з нею за Олександром, котрий, як виявилося, сам боїться пітонів.

"Олю, ну перестань, – злякався Скічко, якому довелося тікати від неї по сцені. – Ти прекрасна, неймовірна жінка. Олю, ти народна з народних, заслужена із заслужених! Ти восьме чудо світу, Олю!"

Зрештою, співачка зжалилась над Олександром та перестала його переслідувати. А потім несподівано додала: "Мабуть, я залишу собі цю зміюку, аби ніхто з вас не сумнівався, що я – геніальна".

Нагадаємо, масштабне шоу "Дивовижні люди" – це українська адаптація популярного німецького формату The Brain, яке успішно виходить у США, Франції, Китаї, Італії, Бразилії, Португалії та інших країнах світу. У новому проекті телеканалу "Україна" борються за перемогу люди з видатними розумовими здібностями, які запам'ятовують величезні обсяги інформації, дуже швидко рахують, володіють стереоскопічним зором, вражаючою тактильною, руховою, м'язовою або музичною пам'яттю.

Зірковими експертами проекту стали: популярна телеведуча, почесний посол фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Маша Єфросиніна, відома співачка, Королева ночі Оля Полякова, ведучий головного ток-шоу країни "Говорить Україна" на каналі "Україна" Олексій Суханов та вчений, популяризатор науки Віктор Комаренко. У шоу "Дивовижні люди" експерти коментують унікальність, практичність і складність навчання навичкам героя, а також допомагають глядачам обрати найдивовижнішого учасника шоу. Телепроект виходить в ефірі каналу "Україна" щосуботи о 21:00.

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова приміряла сучасний молодіжний лук в чорних тонах і продемонструвала кілька трендів.

Ще одне захоплення Маші – танці біля пілона! І вони мають свій результат. Нещодавно дочка Полякової в купальнику похвалилася стрункою фігурою.

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