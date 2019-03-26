Скоро літо: дочка Полякової в купальнику похвалилася стрункою фігурою

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Зусилля дівчини з набуття струнких форм не пройшли даром

Старша донька популярної української співачки Олі Полякової Маша, яка нещодавно відсвяткувала своє 14-річчя, показала, наскільки вона готова до літнього сезону. На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала фото в яскравому злитному купальнику, демонструючи досить струнку й підтягнуту фігуру.

На знімках юна красуня стоїть боком до камери й задоволено усміхається. Зазначимо, що раніше Маша вже ділилася в мережі, як саме їй вдалося помітно схуднути і підтягти фігуру.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"А ви худнете до літа?" - поцікавилася Полякова у підписників.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Багато хто з них тут же заявили, що Маша і так дуже худенька і струнка, і їй не варто більше худнути. Вони також відзначили, що дівчинка дуже схожа на свою зоряну маму.

"Чесно, коли не лінь";

"Ні, я і так худа, Я відьма і не товстію";

"Машенька, ти ідеальна, куди тобі худнути?";

"Так,куди тобі худнути і так худенька!";

"Вся в маму";

"Красуня, так на маму схожа", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше донька Олі Полякової Маша захопила мережу крутим образом.

До речі, донька Олі Полякової поділилася незвичайним б'юті-секретом - вона розповіла, як їй вдалося відростити таке довге, а крім того блискуче і красиве волосся.