Модна чика: дочка Олі Полякової захопила мережу крутим образом

Маша Полякова любить показувати свої нові образи
Маша Полякова, яка нещодавно поділилася незвичайним б'юті-секретом, постала перед шанувальниками у новому стильному образі. Своє фото юна блогер виклала на своїй сторінці в Instagram.
"Кращий коментар під цю фотку отримає безкоштовний піар в сторіз! Чекаю назви", - написала Маша.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Дописувачі захопилися новим образом Маші Полякової та залишили багато коментарів.
"Те почуття, коли весна в душі", - прокоментувала gritsanovanatka.
"Дівчинка з картинки", - написала sania_0807.
"Ти заслуговуєш багато уваги", - зазначила rostoka_sofia.
"Погляд левиці, образ цариці", - написав vi.talii4142.
"Чарівно-непередбачуваний погляд малятки", - прокоментувала fedirko_kisynya.
"Королева ночі", - зазначила tatianarakivska.
"Весь космос меркне на фоні твоєї краси", - написав yura.shtepa08101994.
"Машуня ти як завжди неймовірно красива, вся в маму", - зазначила krupchaktatyana.
"Стильне дівча", - підкреслила aleksandra.sosnovska.
"Скромна і красива дівчина в одній особі. Просто красуня і чудова дочка", - написала chukaisasha.
"Кожна дівчина красива, але з тобою ніхто не зрівняється", - зазначила pilipenko_nika_.
"Чорна куртка, пронизливий погляд, гарне волосся - всі ці елементи створюють якийсь баланс рокера в душі, це і є Маша", - написала bachinskaya.vi.
"Підступна кішечка", - прокоментувала viktoriiamerlikova.
Нагадаємо, що дочка Олі Полякової захопила мережу стильним образом.
Раніше повідомлялося про те, що дочка Полякової показала приголомшливий результат схуднення.