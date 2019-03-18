Модна чика: дочка Олі Полякової захопила мережу крутим образом

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша Полякова любить показувати свої нові образи

Маша Полякова, яка нещодавно поділилася незвичайним б'юті-секретом, постала перед шанувальниками у новому стильному образі. Своє фото юна блогер виклала на своїй сторінці в Instagram.

"Кращий коментар під цю фотку отримає безкоштовний піар в сторіз! Чекаю назви", - написала Маша.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дописувачі захопилися новим образом Маші Полякової та залишили багато коментарів.

"Те почуття, коли весна в душі", - прокоментувала gritsanovanatka.

"Дівчинка з картинки", - написала sania_0807.

"Ти заслуговуєш багато уваги", - зазначила rostoka_sofia.

"Погляд левиці, образ цариці", - написав vi.talii4142.

"Чарівно-непередбачуваний погляд малятки", - прокоментувала fedirko_kisynya.

"Королева ночі", - зазначила tatianarakivska.

"Весь космос меркне на фоні твоєї краси", - написав yura.shtepa08101994.

"Машуня ти як завжди неймовірно красива, вся в маму", - зазначила krupchaktatyana.

"Стильне дівча", - підкреслила aleksandra.sosnovska.

"Скромна і красива дівчина в одній особі. Просто красуня і чудова дочка", - написала chukaisasha.

"Кожна дівчина красива, але з тобою ніхто не зрівняється", - зазначила pilipenko_nika_.

"Чорна куртка, пронизливий погляд, гарне волосся - всі ці елементи створюють якийсь баланс рокера в душі, це і є Маша", - написала bachinskaya.vi.

"Підступна кішечка", - прокоментувала viktoriiamerlikova.

Нагадаємо, що дочка Олі Полякової захопила мережу стильним образом.

Раніше повідомлялося про те, що дочка Полякової показала приголомшливий результат схуднення.