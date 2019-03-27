Оля Полякова до смерти напугала Александра Скичко (видео)

Оля Полякова (фото: ТК "Украина")

Скичко в шутку попросил Полякову не знакомить его с "ее подругами"

Во время съемок "Дивовижні люди" на канале "Украина" ведущий Александр Скичко решил немного "подколоть" Олю Полякову. Но певице и эксперту проекта не понравились его шутки: Оля взяла в руки настоящую змею и с ней начала преследовать Александра.

Супершоу "Дивовижні люди" поражает зрителей масштабными постановками и необычным реквизитом. Для одного из номеров, например, понадобилось 10 различных питонов. Пока участница готовилась к своему испытанию, ведущий канала "Украина" Александр Скичко поинтересовался у эксперта проекта Оли Поляковой, боится ли она змей.

"Я своих не боюсь", – уверенно ответила Оля Полякова и пошла к аквариуму со змеями демонстрировать свою храбрость.

"Оля, только не надо меня знакомить со своими подругами", – пошутил Александр Скичко. Впрочем, певица решила наказать ведущего за такую ​​выходку. Взяв в руки змею, Оля начала гоняться с ней за Александром, который, как оказалось, сам боится питонов.

"Оля, ну перестань, – испугался Скичко, которому пришлось убегать от нее по сцене. – Ты прекрасная, невероятная женщина. Оля, ты народная из народных, заслуженная из заслуженных! Ты восьмое чудо света, Оля!"

В конце концов, певица сжалилась над Александром и перестала его преследовать. А потом неожиданно добавила: "Наверно, я оставлю себе эту змеюку, чтобы никто из вас не сомневался, что я – гениальна".

Напомним, масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко. В шоу «Дивовижні люди» эксперты комментируют уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогают зрителям выбрать самого удивительного участника шоу. Телепроект выходит в эфире канала "Украина" по субботам в 21:00.

Напомним, недавно Маша примерила современный молодежный лук в черных тонах и продемонстрировала несколько трендов.

Еще одно увлечение Маши – танцы у пилона! И они имеют свой результат. Недавно дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой.