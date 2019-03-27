ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Така доросла: дочка Полякової блиснула стрункими ніжками в короткій міні-сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2019 - 12:06
Така доросла: дочка Полякової блиснула стрункими ніжками в короткій міні-сукні
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Стало відомо, що Маша Полякова відпочиває в Італії

Донька Олі Полякової – 14-річна Маша Полякова – продемонструвала свій новий, дуже стильний образ. Так, на своїй instagram-сторінці Маша опублікувала нові фото, на яких позує в оригінального крою чорному платті довжини міні. При цьому сукня не тільки показує довгі ніжки дівчини, але також оголює плечі. Цікаво, що сукня виконана в стилі жакета з масивними золотими ґудзиками.

Довге волосся Маші випрямлене і акуратно викладені по богам. Макіяж – в спокійних, природних тонах. Елегантний образ дочки Полякової доповнюють класичні чорні туфлі.

На знімку Маша постає в образі молодої леді.

Маша Полякова

Дочка Олі Полякової

Стильна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

При цьому під своїми новими фото дівчина запитує у підписників: Яка ваша улюблена країна?

Цікаво, що зіркова мама дівчини розсекретила її таємницю:

"Маша? Ти ж в Італії! Ну, викладай що-небудь!!!" - коментує Оля Полякова.

Але поки що дівчина не поспішає викладати фото з відпочинку. Натомість її прихильники залишили під елегантним образом Маші свої відгуки:

  • Яка ти красива!!
  • Красуня, бізнес-леді!
  • Круте плаття! Звідки воно?
  • Ти просто космос, така ж красива, загадкова, цікава, і завжди хочеться дізнаватися про тебе більше!
  • Дуже красива!
  • Красуня - вся в маму!
  • Ти шикарна!

Зазначимо, що Маша Полякова активно розвивається також в ролі fashion-блогера Дівчина часто ділиться з шанувальниками новими стилными образами. Приміром, нещодавно Маша приміряла сучасний молодіжний лук в чорних тонах і продемонструвала кілька трендів.

Ще одне захоплення Маші – танці біля пілона! І вони мають свій результат. Нещодавно дочка Полякової в купальнику похвалилася стрункою фігурою.

"Життя з ніг на голову": Джамала привітала сина з днем народження і показала його обличчя (фото) Народжена виділятися: Вінні Харлоу заворожила відвертою зйомкою з екзотичними птахами
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Оля Поляковапевецмодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся