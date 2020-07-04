Що спека робить з людьми: Оля Полякова похвалилася пружними сідницями в купальнику (фото)

Оля Полякова (фото: facebook.com/polyakovamusic)

Королева ночі влаштувала "гарячий" фотосет біля басейну

"Королева ночі" Оля Полякова, яка нещодавно вразила фанів кардинальною зміною іміджу та зачіски, продовжила сміливі експерименти й цього разу опублікувала серію "гарячих" знімків, продемонструвавши фігуру в купальнику, лежачи на животі на шезлонгу, загоряючи біля басейну.

Окремо епатажна співачка "акцентувала" увагу шанувальників на своїх сідницях, показавши їх в Instagram з різних ракурсів та у всій красі.

"Пост для залучення лайків!" - лаконічно підписала кадри артистка, і дійсно моментально зібрала велику кількість знаків уваги в мережі.

Знаменита блондинка і володарка стрункої фігури не соромиться демонструвати спокусливі форми та дійсно не рідко влаштовує "спекотні" фотосесії.

Оля Полякова влаштувала гарячий фотосет біля басейну і похвалилася пружними сідницями (фото: instagram.com/polyakovamusic)

У мережі обсипали артистку компліментами.

Усе вогонь! Не заздріть! Ольга, просто супер.

Шикарний вигляд

Відразу видно, людина працює над собою, не покладаючи рук! Оля-трудяга

Поля Олякова - красава!

Оля, ви шикарна жінка. Люди, не заздріть

Оля, ви крута, тому що дуже радісна за життя. І тому у вас під всім добре! Ви молодець!

Шикарна!

Оля ти мій кумир! Пали! Нехай у всіх щелепи від заздрості потріскаються!

Що спека робить з людьми!?

Крута Оля. Все красиво ! Зростання прекрасний і мама 2 дітей. Браво! Почуття гумору

Ідеальна

Прекрасна зі всіх сторін!

Фото: скрін коментарів instagram.com/polyakovamusic

Раніше повідомлялося, що Оля Полякова приголомшила кардинальною зміною іміджу - співачка постала з ірокезом на голові та в ланцюгах.

Нагадаємо також, що нещодавно Оля Полякова у мікрошортах показала свій вражаючий улов.

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Автор: Styler