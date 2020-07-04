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Що спека робить з людьми: Оля Полякова похвалилася пружними сідницями в купальнику (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.07.2020 - 23:50
Що спека робить з людьми: Оля Полякова похвалилася пружними сідницями в купальнику (фото)
Оля Полякова (фото: facebook.com/polyakovamusic)

Королева ночі влаштувала "гарячий" фотосет біля басейну

"Королева ночі" Оля Полякова, яка нещодавно вразила фанів кардинальною зміною іміджу та зачіски, продовжила сміливі експерименти й цього разу опублікувала серію "гарячих" знімків, продемонструвавши фігуру в купальнику, лежачи на животі на шезлонгу, загоряючи біля басейну.

Окремо епатажна співачка "акцентувала" увагу шанувальників на своїх сідницях, показавши їх в Instagram з різних ракурсів та у всій красі.

"Пост для залучення лайків!" - лаконічно підписала кадри артистка, і дійсно моментально зібрала велику кількість знаків уваги в мережі.

Знаменита блондинка і володарка стрункої фігури не соромиться демонструвати спокусливі форми та дійсно не рідко влаштовує "спекотні" фотосесії.

Що спека робить з людьми: Оля Полякова похвалилася пружними сідницями в купальнику (фото)

Оля Полякова влаштувала гарячий фотосет біля басейну і похвалилася пружними сідницями (фото: instagram.com/polyakovamusic)

У мережі обсипали артистку компліментами.

  • Усе вогонь! Не заздріть! Ольга, просто супер.
  • Шикарний вигляд
  • Відразу видно, людина працює над собою, не покладаючи рук! Оля-трудяга
  • Поля Олякова - красава!
  • Оля, ви шикарна жінка. Люди, не заздріть
  • Оля, ви крута, тому що дуже радісна за життя. І тому у вас під всім добре! Ви молодець!
  • Шикарна!
  • Оля ти мій кумир! Пали! Нехай у всіх щелепи від заздрості потріскаються!
  • Що спека робить з людьми!?
  • Крута Оля. Все красиво ! Зростання прекрасний і мама 2 дітей. Браво! Почуття гумору
  • Ідеальна
  • Прекрасна зі всіх сторін!

Що спека робить з людьми: Оля Полякова похвалилася пружними сідницями в купальнику (фото)

Фото: скрін коментарів instagram.com/polyakovamusic

Раніше повідомлялося, що Оля Полякова приголомшила кардинальною зміною іміджу - співачка постала з ірокезом на голові та в ланцюгах.

Нагадаємо також, що нещодавно Оля Полякова у мікрошортах показала свій вражаючий улов.

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Автор: Styler

Теги Новини України Оля Поляковановости шоу-бизнеса
Styler
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