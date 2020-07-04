Що спека робить з людьми: Оля Полякова похвалилася пружними сідницями в купальнику (фото)

Королева ночі влаштувала "гарячий" фотосет біля басейну
"Королева ночі" Оля Полякова, яка нещодавно вразила фанів кардинальною зміною іміджу та зачіски, продовжила сміливі експерименти й цього разу опублікувала серію "гарячих" знімків, продемонструвавши фігуру в купальнику, лежачи на животі на шезлонгу, загоряючи біля басейну.
Окремо епатажна співачка "акцентувала" увагу шанувальників на своїх сідницях, показавши їх в Instagram з різних ракурсів та у всій красі.
"Пост для залучення лайків!" - лаконічно підписала кадри артистка, і дійсно моментально зібрала велику кількість знаків уваги в мережі.
Знаменита блондинка і володарка стрункої фігури не соромиться демонструвати спокусливі форми та дійсно не рідко влаштовує "спекотні" фотосесії.
Оля Полякова влаштувала гарячий фотосет біля басейну і похвалилася пружними сідницями (фото: instagram.com/polyakovamusic)
У мережі обсипали артистку компліментами.
Фото: скрін коментарів instagram.com/polyakovamusic
Раніше повідомлялося, що Оля Полякова приголомшила кардинальною зміною іміджу - співачка постала з ірокезом на голові та в ланцюгах.
Нагадаємо також, що нещодавно Оля Полякова у мікрошортах показала свій вражаючий улов.
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Автор: Styler