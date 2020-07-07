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Дівчатка-запальнички: Оля Полякова у відвертому міні завела ритмічним танцем з донькою

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 15:38
Дівчатка-запальнички: Оля Полякова у відвертому міні завела ритмічним танцем з донькою
Оля Полякова (фото: .instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Співачка приєдналася до меревого флешмобу

Оля Полякова вміє повеселитися і знає толк в якісному відпочинку, а за її пекрасное почуття гумору і креативний підхід до всього артистку обожнюють шанувальники. Так, співачка вирішила підтримати новинку від гурту MOZGI - Сhicabamboni і свого колегу Потапа, тому разом з молодшою дочкою Алісою приєдналася до танцювального флешмобу під запальний трек. У ньому вже встигли взяли участь Маша Єфросиніна, Настя Каменських, Катя Осадча та Юрій Горбунов та інші. Ролик з веселим танцем сімейного дуету Королеви ночі і її дочки Потап розмістив на сторінці в Instagram.

Співачка без косметики в короткій світлій сукні міні разом з дівчинкою повторює синхронні рухи під ритмічний приспів.

"За кращий танець з донькою отримують приз - похід на концерт Олі Полякової ці прекрасні дівчинки", - з гумором підписав відео Потап. "Ого!" - відреагувала на запальний танець зіркової сім'ї екс-дружина репера, продюсер Ірина Горова. Під роликом накопичилось чимало втішних комменатриев від користувачів мережі.

Що спека робить з людьми: Оля Полякова похвалилася пружними сідницями в купальнику (фото)

  • Яка класна без косметики
  • Аліса, схожа на папулю, вже підросла, красапетка росте!
  • Дівчатка, ви вогонь
  • Красуні
  • Мама доцю трохи випереджає. На позитиві!
  • Крута мама, успішна,красива, приклад для всіх
  • Олічка супер
  • Мама – красуня
  • Дівчата - зажигалочки прям, крутышки!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше старша дочка Олі Полякової 15-річна Маша показала плоский животик в короткому топі.

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Новини України Оля Полякова
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