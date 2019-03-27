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Оля Полякова у зухвалому латексному міні спантеличила шанувальників

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2019 - 22:37
Оля Полякова у зухвалому латексному міні спантеличила шанувальників
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка показала запаморочливі сценічні вбрання

Оля Полякова обожнює приміряти на себе різні амплуа і сміливі образи, а чого варті її епатажні і ефектні сценічні вбрання! Так, співачка вирушила у всеукраїнський тур і радує своїх шанувальників появою в їх рідному місті та феєричним шоу. Зірка опублікувала фото у відвертому вбранні, в якому виконує номер під хіт "Лед тронулся".

Артистка позує в червоній латексній сукні з оригінальним оформленням ліфа, яка створює ілюзію максимально оголених грудей. Вона застигла біля величезної бутафорської телефонної трубки.

"Друзі, добрий вечір! А ну-ка скажіть, яка пісня у моєму репертуарі у вас найулюбленіша?" - поцікавилася знаменитість.

Оля Полякова у зухвалому латексному міні спантеличила шанувальників

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники почали перераховувати хіти Полякової, які їм подобаються найбільше. Безумовними лідерами стали композиції "Королева ночи", "Лед тронулся", "Шлепки", "Мадонна" і "Бывший". Багато з них не визначилися з вибором і зазначили, що всі хіти Олі заслужено зайняли місце в їх трек-листі.

"Неможливо назвати улюблену, у Вас всі пісні-хіти", "У вас все пісні супер! Все люблю", "Все супер пісні. Останнім часом слухаю кожен день "Любовница", "Звонила" і "Лед тронулся", "Мені подобаються всі Ваші пісні, а ось моєму синові "Королева ночи", - зізнавалися коментатори.

Також в сторыз "суперблондинка" показала фрагменти своїх виступів в запаморочливих вбраннях, одне оригінальніше іншого.

 

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Раніше Оля Полякова налякала Олександра Скічка, продемонструвавши свою хоробрість.

До слова, дочка Олі Полякової не відстає від зіркової мами і радує шанувальників ефектними фото, як, наприклад в трендовый сукны-піджаку.

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