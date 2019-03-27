Оля Полякова в дерзком латексном мини озадачила поклонников

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица показала умопомрачительные сценические наряды

Оля Полякова обожает примерять на себя различные амплуа и смелые образы, а чего стоят ее эпатажные и эффектные сценические наряды! Так, певица отправилась во всеукраинский тур и радует своих поклонников появлением в их родном городе и феерическим шоу. Звезда опубликовала фото в откровенном наряде, в котором исполняет номер под хит "Лед тронулся".

Артистка позирует в красном латексном платье с оригинальным оформлением лифа, который создает иллюзию максимально оголенной груди. Она застыла у огромной бутафорской телефонной трубки.

"Любимые, добрый вечер! А ну-ка скажите, какая песня в моем репертуаре у вас самая любимая?" - поинтересовалась знаменитость.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники начали перечислять хиты Поляковой, которые нравятся им больше всего. Безусловными лидерами стали композиции "Королева ночи", "Лед тронулся", "Шлепки", "Мадонна" и "Бывший". Многие затруднились с выбором и отметили, что все хиты Оли заслуженно заняли место в их трек-листе.

"Невозможно назвать любимую, у Вас все песни-хиты", "У вас все песни супер! Все люблю", "Все супер песни. В последнее время слушаю каждый день "Любовница", "Звонила" и "Лед тронулся", "Мне нравятся все Ваши песни, а вот моему сыну "Королева ночи", - признавались комментаторы.

Также в сториз "суперблондинка" показала фрагменты своих выступлений в умопомрачительных нарядах, один оригинальнее другого.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Ранее Оля Полякова испугала Александра Скичко, продемонстрировав свою храбрость.

К слову, дочь Оли Поляковой не отстает от звездной мамы и радует поклонников эффектными фото, как, например в трендовом платье-пиджаке.