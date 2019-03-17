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"Зібрала всіх колишніх": Оля Полякова "запалила" в компанії двох чоловіків

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.03.2019 - 11:27
"Зібрала всіх колишніх": Оля Полякова "запалила" в компанії двох чоловіків
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка продемонструвала свої танцювальні таланти

"Королева ночі", відома співачка Оля Полякова, яка нещодавно порадувала виходом видовищного кліпу на свій хіт "Лед тронулся", заінтригувала прихильників пристрасними танцями в компанії двох темпераментних чоловіків. Втім, молоді люди добре знайомі глядачам – це учасники шоу "Танці з зірками". Забавними відео зі своїми новими партнерами по паркету артистка поділилася в "сторіз" Instagram.

Танцюристи і хореографи Максим Єжов і Максим Леонов кружляють з Олею в запальному танці, демонструючи запаморочливі па.

"Я зібрала всіх колишніх з проекту "Танці з зірками": колишнього Лесі Нікітюк і Маші Ефросиніної. Двох Максимів! І ми їдемо з ними до вас в тур!" - порадувала "супрблондинка" фанів хорошою новиною.

&quot;Зібрала всіх колишніх&quot;: Оля Полякова &quot;запалила&quot; в компанії двох чоловіків

Фото: Оля Полякова з танцюристами (instagram.com/polyakovamusic)

Також вона поділилася кадрами з репетиції, на яких відпрацьовує танцювальні рухи разом зі своїм шоу-балетом. В одному з роликів артистка танцює одразу з двома Максимами і падає в обійми спочатку одного, а потім другого партнера, демонструючи в кінці ефектний рух і показавши свою чудову гнучкість.

 

Фото: Оля Полякова з танцюристами (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що Оля Полякова закликала підписників зробити щеплення від небезпечного захворювання, повідомивши, що також потрапила в зону ризику. Вона пояснила головні правила і показання, і перерахувала тих, кому необхідна вакцинація.

Раніше Оля Полякова з допомогою фото натякнула на родинний зв'язок  з легендарним музикантом Фредді Мерк'юрі.

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Новини України Оля Полякова
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