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Одна вдома: Емілі Ратаковскі підірвала мережу пікантними знімками у відвертому вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.07.2019 - 22:30
Одна вдома: Емілі Ратаковскі підірвала мережу пікантними знімками у відвертому вбранні
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

28-річна модель постала в новому провокаційному образі

Емілі Ратаковскі любить, коли гаряче. Це стосується як погоди за вікном, так і її постів. Кілька годин тому знаменита актриса і модель показала нову серію провокаційних знімків. 28-річна красуня влаштувала фотосесію у себе вдома. Дівчина позує в короткому свитшоті яскраво-червоного відтінку, що ледве прикриває її розкішні груди, і бікіні у великий горошок. Таке вбрання вигідно підкреслило засмагле після відпустки тіло палкої красуні. Доповнюють образ велика підвіска на грудях, розпатлане волосся і легкий чуттєвий макіяж.

Одна вдома: Емілі Ратаковскі підірвала мережу пікантними знімками у відвертому вбранніНові провокації від Емілі (фото: instagram.com/emrata)

В цей раз Емілі не просто опублікувала фото, а розіграла цілу виставу. У кадрі вона позує з домашнім вихованцем – псом Коломбо. На першому знімку вона стоїть обличчям до нього, а на другому – спиною. Дівчина відчинила вікно, впершись руками в віконний отвір, а пес в цей час спостерігає за нею. Щоб зробити акцент на своїх пружних сідницях, Ратаковскі написала: "На що дивишся, Коломбо?". І підсумувала серію написом "спека".

Одна вдома: Емілі Ратаковскі підірвала мережу пікантними знімками у відвертому вбранніОдна вдома: Емілі Ратаковскі підірвала мережу пікантними знімками у відвертому вбранніДівчина вміє створювати "запальний" контент (фото: instagram.com/emrata)

Зрозуміло, такий пост не могли залишити без уваги численні шанувальники дівчини. Вони засипали її лайками та коментарями. В основному фолловери заздрять Коломбо, якому пощастило спостерігати всю картину наживо.

Одна вдома: Емілі Ратаковскі підірвала мережу пікантними знімками у відвертому вбранніЕмілі з Себастьян і Кобомбо (фото: .instagram.com/emrata)

До речі, останнім часом Емілі часто постить не тільки напівоголені фото, але і дуже стильні виходи. А також вона любить робити по-дівочому милі пости зі своїм коханим чоловіком. Нещодавно Ратаковскі опублікувала зворушливе фото, на якому позує вона сама, Себастьян Бір-МакКлард і вже згаданий вище Коломбо. "Моя маленька сім'я. P. S. Приймаю ставки на остаточнуй вагу Коломбо, пишіть коментар нижче", – з гумором підписала вона кадр.

Одна вдома: Емілі Ратаковскі підірвала мережу пікантними знімками у відвертому вбранніОдна вдома: Емілі Ратаковскі підірвала мережу пікантними знімками у відвертому вбранніОдна вдома: Емілі Ратаковскі підірвала мережу пікантними знімками у відвертому вбранніАрхівні кадри Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Не обходиться її мікроблог і без класики для Instagram – архівних дитячих фото. Якось Емілі опублікувала цілу серію з Майорки, доповнивши їх спогадами дитинства. "МАЙОРКА! Кожне літо мого дитинства до 14-ти років я проводила в маленькому містечку Сан-Хуан в центрі Майорки. Пройшло 10 років, і я повернулася. Повернення змусило мене заново відкрити острів, це неймовірний досвід...!".

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