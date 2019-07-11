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Емілі Ратаковскі засвітила пишні груди у відвертому топі

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.07.2019 - 22:31
Емілі Ратаковскі засвітила пишні груди у відвертому топі
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

28-річна красуня показала нове гаряче селфі

Емілі Ратаковскі, яка нещодавно продемонструвала себе повністю оголеною, не здає обертів. Кілька годин тому модель актриса показала новий спокусливий кадр. Незважаючи на наявність одягу, він вийшов максимально гарячим. Емілі лежить на підлозі в білому топі, який практично повністю оголив пишні груди 28-річної красуні. Недвозначна поза, шкіра з вологим сяйвом, чуттєво відкритий рот і виразний погляд...

Емілі Ратаковскі засвітила пишні груди у відвертому топіНове гаряче фото Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Можна подумати, з допомогою цього фото Ратаковскі хоче знайти собі, як мінімум, супутника життя. Але таким чином вона лише прорекламувала парфумерну новинку – аромат від Paco Rabanne є одним з улюблених у спекотної красуні. А чоловік, як відомо, у неї вже є. За актора і продюсера Себастьяна Бір-МакКларда Емілі Ратаковски вийшла ще в лютому 2018-го року. І він зовсім не проти відвертих кадрів своєї дружини.

Емілі Ратаковскі засвітила пишні груди у відвертому топіЕмілі Ратаковскі засвітила пишні груди у відвертому топіЕмілі Ратаковскі засвітила пишні груди у відвертому топіЕмілі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

А вона в свою чергу балує його спільними романтичними кадрами, якими розбавляє численні жаркі фото в купальнику і без. На загальних з чоловіком фото вона завжди максимально романтична. Дівчина обожнює писати зворушливі зізнання чоловікові, а також висловлювати ніжні почуття до домашнього улюбленця – пса по кличці Коломбо.

Емілі Ратаковскі засвітила пишні груди у відвертому топіЕмілі Ратаковскі засвітила пишні груди у відвертому топі

Новий вихід Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

До речі, виходи в стильних нарядах – також не така вже рідкість на її сторінці. Дівчина дружить з багатьма дизайнерами і сама пробує себе у створенні одягу. Так що почуття смаку і стилю їй притаманне не менш, ніж яскраво виражена сексуальність.

Емілі Ратаковскі засвітила пишні груди у відвертому топіЕмілі любить виступати на різних івентах (фото: instagram.com/emrata)

Нещодавно дівчина виступила спікером на заході, влаштованому журналом Glamour, а також організацією WrapWomen. Емілі опублікувала кілька фото з івенту і написала на своїй сторінці: "По дорозі на саміт Power Woman, щоб поговорити з милою Самантою Баррі (головний редактор журналу Glamour, – прим. ред.) про створення власного бренду, про важливість пізнання себе, сексуальної позитивності і фемінізм! Дякую, що прийняли мене сьогодні".

Емілі Ратаковскі засвітила пишні груди у відвертому топіЕмілі вміє бути не тільки сексуальною, але і стильною (фото: instagram.com/emrata)

Одягнена вона була неймовірно стильно, хоча і дуже сексуально. Емілі вибрала для такого дня шорти довжиною трохи нижче колін, топ, що відкриває груди – мабуть, у ньому вона і лежить на останньому фото, а зверху накинула бежевий жакет вільного крою немов "з чоловічого плеча". До речі, саме він додав нотку фемінізму її зовнішності, незважаючи на те що зробив вельми крихкою і жіночною. Доповнив образ чорні босоніжки на невисокому каблуці, сумочка, сережки-кільця і стильні вузькі коричневі окуляри. Волосся вона зібрала на потилиці, випустивши у лиця кілька пасом. Численні шанувальники і модні портали сказали їй "браво".

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