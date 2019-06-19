В одязі теж гаряча: Емілі Ратаковскі блиснула тонкою талією і стрункими ногами в наряді total white

Емілі Ратаковски (фото: instagram.com/nastygal)

28-річна красуня презентує нову колекцію одягу в Нью-Йорку

Емілі Ратаковскі вкотре приємно здивувала публіку. Але в цей раз мова йде не про голі фото і відверті відео. Дівчина відправилася в Нью-Йорк на презентацію колекції одягу, яку створювала для бренду Nasty Gal. Старт продажів починається вже сьогодні, про що численним прихильникам марки і Ратаковскі повідомили на офіційній сторінці в Instagram. А вчора в честь запуску лінійки в Нью-Йорку влаштували розкішну вечірку-презентацію. Як і годиться, Емілі тут була головною зіркою. Вона демонструвала речі, фотографувалася, виступала перед публікою і всіляко веселилася. І найголовніше – вона приміряла стильний наряд, абсолютно не схожий на ті, що обирає зазвичай.

Емілі Ратаковскі на презентації Nasty Gal (фото: instagram.com/emrata, instagram.com/nastygal)

28-річна модель і актриса приміряла біле плаття-сорочку з довгими рукавами і великими накладними кишенями. Доповнене тонким поясом, воно підкреслило тонку талію спекотної американки. На ногах у неї були білі босоніжки на невисокому каблуці, а в руках модель тримала невеликий білий клатч. Завершували картину кольє у вигляді ланцюга, макіяж графічними стрілками, а також укладка "пляжна хвиля". "Відчувала себе минулої ночі милою", – написала Емілі під серією фото в своєму Instagram.



Речі з нової колекції вже можна купити (фото: instagram.com/nastygal)

До речі, нещодавно Ратаковскі продемонструвала ще один стильний наряд. Вона вийшла у світ в яскраво-рожевому брючному костюмі. Широкі довгі штани зі стрілками, а також об'ємний піджак з глибоким вирізом і поясом зробили образ Емілі неймовірно стильним без натяку на вульгарність. Варто відзначити, що фото знаменитості в одязі збирають не менше захоплення у фоловерів, ніж "голі" знімки. А це їй, як засновниці бренду купальників Inamorata, а також дизайнеру тільки на руку.

Емілі в стильному брючному костюмі (фото: instagram.com/emrata)