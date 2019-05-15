Очей не відвести: знаменита модель похвалилася розкішним тілом в стильній фотосесії

Емілі Ратаковски показала зйомку в стилі 80-х
Емілі Ратаковски – популярна американська модель і актриса, що зробила собі ім'я завдяки неординарній привабливій зовнішності, "пробивному" характеру і, безумовно, любові до відвертих знімків. Досить популярна 27-річна красуня також збагнула, що на своїй сексуальності можна заробити ще більше. Нещодавно вона організувала власний бренд купальників Inamorata. Тепер періодично вона радує шанувальників зйомками для своєї марки.
Емілі Ратаковски у зйомках для свого бренду (фото: instagram.com/emrata)
Днями вона представила нову серію фото, створену в стилі 80-х. Дівчина позує в купальниках власного виробництва. Потрібно зазначити, що вони повністю відповідають самій Емілі: максимально спокусливі, вони демонструють розкішне тіло зірки і підкреслюють його видатні вигини.
Популярна модель представила нові купальники (фото: instagram.com/emrata)
На одному знімку Ратаковски приміряла суцільний чорний купальник, а на другому – роздільний свого улюбленого забарвлення, в горошок. Над образом Емілі для такої фотосесії працювали професіонали. А тому вона вийшла неймовірно стильною і яскравою. Візажист Холлі Силлиус створила для неї незвичайний образ з яскраво-бузковими smoky, сяючою шкірою і чуттєвими губами. "Щось особливе", – написала Емілі на своїй сторінці і тут же отримала масу компліментів.
27-річна Емілі відома своїми провокаційними витівками (фото: instagram.com/emrata)
Нові моделі купальників скоро надійдуть у продаж, а поки що шанувальникам залишається вибирати речі з минулих колекцій. На сайті можна знайти як купальники за ціною близько $ 160,00, так і нижню білизну – починаючи від $ 16,00, топи та інші ексклюзивні речі від гарячої красуні.
До речі, свої марки купальників створили багато моделей. Приміром, Кендіс Свейнпол, Алессандра Амбросіо, а також Елізабет Херлі.