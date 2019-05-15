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Очей не відвести: знаменита модель похвалилася розкішним тілом в стильній фотосесії

Lite » Мода 15.05.2019 - 21:30
Очей не відвести: знаменита модель похвалилася розкішним тілом в стильній фотосесії
Емілі Ратаковски (фото: inamoratawoman.com)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Емілі Ратаковски показала зйомку в стилі 80-х

Емілі Ратаковски – популярна американська модель і актриса, що зробила собі ім'я завдяки неординарній привабливій зовнішності, "пробивному" характеру і, безумовно, любові до відвертих знімків. Досить популярна 27-річна красуня також збагнула, що на своїй сексуальності можна заробити ще більше. Нещодавно вона організувала власний бренд купальників Inamorata. Тепер періодично вона радує шанувальників зйомками для своєї марки.

Очей не відвести: знаменита модель похвалилася розкішним тілом в стильній фотосесіїОчей не відвести: знаменита модель похвалилася розкішним тілом в стильній фотосесіїОчей не відвести: знаменита модель похвалилася розкішним тілом в стильній фотосесіїЕмілі Ратаковски у зйомках для свого бренду (фото: instagram.com/emrata)

Днями вона представила нову серію фото, створену в стилі 80-х. Дівчина позує в купальниках власного виробництва. Потрібно зазначити, що вони повністю відповідають самій Емілі: максимально спокусливі, вони демонструють розкішне тіло зірки і підкреслюють його видатні вигини.

Очей не відвести: знаменита модель похвалилася розкішним тілом в стильній фотосесіїОчей не відвести: знаменита модель похвалилася розкішним тілом в стильній фотосесії
Популярна модель представила нові купальники (фото: instagram.com/emrata)

На одному знімку Ратаковски приміряла суцільний чорний купальник, а на другому – роздільний свого улюбленого забарвлення, в горошок. Над образом Емілі для такої фотосесії працювали професіонали. А тому вона вийшла неймовірно стильною і яскравою. Візажист Холлі Силлиус створила для неї незвичайний образ з яскраво-бузковими smoky, сяючою шкірою і чуттєвими губами. "Щось особливе", – написала Емілі на своїй сторінці і тут же отримала масу компліментів.

  • "Я не можу відвести від тебе очей"
  • "Буквально жінка мрії"
  • "Чорт"
  • "Стануть наші мрії?"
  • "Я тебе дуже сильно люблю"
  • "Чудова"
  • "Яка гарна дівчинка"
  • "Ти неймовірна"
  • "Чудова красуня і гаряча дівчина"
  • "Ти сама приголомшлива жінка"
  • "Так красиво!"
  • "Вау, я захваті!"

Очей не відвести: знаменита модель похвалилася розкішним тілом в стильній фотосесіїОчей не відвести: знаменита модель похвалилася розкішним тілом в стильній фотосесії27-річна Емілі відома своїми провокаційними витівками (фото: instagram.com/emrata)

Нові моделі купальників скоро надійдуть у продаж, а поки що шанувальникам залишається вибирати речі з минулих колекцій. На сайті можна знайти як купальники за ціною близько $ 160,00, так і нижню білизну – починаючи від $ 16,00, топи та інші ексклюзивні речі від гарячої красуні.

До речі, свої марки купальників створили багато моделей. Приміром, Кендіс Свейнпол, Алессандра Амбросіо, а також Елізабет Херлі.

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