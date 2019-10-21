"Дуже сильно хотіли!" Щаслива Маша Єфросиніна з чоловіком поділилася радістю

Ведуча захопила ніжністю з чоловіком Тимуром Хромаєвим
Маша Єфросиніна неймовірно дорожить своєю родиною. Вона ретельно плекає і береже романтику у відносинах з чоловіком Тимуром Хромаєвим, намагається бути идельной розуміючою мамою для доньки Нани і синочка Сашка, і при цьому їй віртуозно вдається бути успішною у професії! Ведуча володіє чудовим почуттям гумору, вміє виглядати стильно і підкреслено елегантно. Під час нещодавньої фотосесії їй вдалося чудово вжитися в роль княгині Ольги – "люблячої жінки, але мстивої". Добряче втомившись від повсякденних турбот і робочих буднів, Маша вирішила дозволити собі розслабитися і вирушила в довгоочікувану відпустку з чоловіком і донькою.
На сторінці в Instagram вона розмістила романтичну фотосесію з Тимуром. Щаслива теледіва обіймає коханого чоловіка, а він лише міцніше притиснув її до себе. Ведуча з любов'ю і обожнюванням дивиться на чоловіка, який щасливо посміхається.
Маша повідомила, що вирішила влаштувати сімейну спонтанну відпустку в ...Мексиці! Пара пропустила літній відпочинок, але вирішила надолужити згаяне восени.
Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Я не вірю в колажі, в карти візуалізацій і очікування дива! Я вірю в силу бажання і в те, що Всесвіт бачить всі наші кроки. Ми не планували, не мали часових можливостей, не відпочивали влітку, не уявляли, як поставити на паузу роботу.... Але дуже сильно хотіли... У відпустку!!!! І ось вона несподівано на нас звалилася! Та ще й дуже незвичайний (як ми любимо!). Нас з Тимуром і Нанаськой запросили дослідити один з найбільш екологічно-орієнтованих курортів в світі - заповідник Маякоба в Мексиці", - поділилася своєю радістю знаменитість.
Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Сина Сашка Маша залишила вдома з бабусею, а шанувальникам чесно пообіцяла вести репортажі з місця відпочинку.
"Санюшку не взяли — дуже далеко летіти, а у нього ранок, режим і бабуся Людася, яка дозволяє повертати цей режим на одному місці. П. З. Мій план - докладно розповідати вам про подорож, так що в сторіз починається моє реаліті", - написала ведуча.
Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Підписники Маші почали бажати їй прекрасного відпочинку і запевнили, що з нетерпінням будуть чекати новин від зірки.
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У сторіз Маша розкрила подробиці свого 26-годинного перельоту з Києва. Вона навіть показала доньку Нану, яка зазвичай не любить публічність і вкрай рідко з'являється у мами в стрічці. Також ведуча захопилися новим аеропортом Стамбула, в якому зробила пересадку.
Маша Єфросиніна з чоловіком і дочкою Наною (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Раніше Маша Єфросиніна здивувала "приватним танцем" у короткій сорочці.