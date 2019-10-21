"Дуже сильно хотіли!" Щаслива Маша Єфросиніна з чоловіком поділилася радістю

Маша Єфросиніна неймовірно дорожить своєю родиною. Вона ретельно плекає і береже романтику у відносинах з чоловіком Тимуром Хромаєвим, намагається бути идельной розуміючою мамою для доньки Нани і синочка Сашка, і при цьому їй віртуозно вдається бути успішною у професії! Ведуча володіє чудовим почуттям гумору, вміє виглядати стильно і підкреслено елегантно. Під час нещодавньої фотосесії їй вдалося чудово вжитися в роль княгині Ольги – "люблячої жінки, але мстивої". Добряче втомившись від повсякденних турбот і робочих буднів, Маша вирішила дозволити собі розслабитися і вирушила в довгоочікувану відпустку з чоловіком і донькою.

На сторінці в Instagram вона розмістила романтичну фотосесію з Тимуром. Щаслива теледіва обіймає коханого чоловіка, а він лише міцніше притиснув її до себе. Ведуча з любов'ю і обожнюванням дивиться на чоловіка, який щасливо посміхається.

Маша повідомила, що вирішила влаштувати сімейну спонтанну відпустку в ...Мексиці! Пара пропустила літній відпочинок, але вирішила надолужити згаяне восени.

Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Я не вірю в колажі, в карти візуалізацій і очікування дива! Я вірю в силу бажання і в те, що Всесвіт бачить всі наші кроки. Ми не планували, не мали часових можливостей, не відпочивали влітку, не уявляли, як поставити на паузу роботу.... Але дуже сильно хотіли... У відпустку!!!! І ось вона несподівано на нас звалилася! Та ще й дуже незвичайний (як ми любимо!). Нас з Тимуром і Нанаськой запросили дослідити один з найбільш екологічно-орієнтованих курортів в світі - заповідник Маякоба в Мексиці", - поділилася своєю радістю знаменитість.

Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сина Сашка Маша залишила вдома з бабусею, а шанувальникам чесно пообіцяла вести репортажі з місця відпочинку.

"Санюшку не взяли — дуже далеко летіти, а у нього ранок, режим і бабуся Людася, яка дозволяє повертати цей режим на одному місці. П. З. Мій план - докладно розповідати вам про подорож, так що в сторіз починається моє реаліті", - написала ведуча.

Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники Маші почали бажати їй прекрасного відпочинку і запевнили, що з нетерпінням будуть чекати новин від зірки.

Клас! Гарного відпочинку!

Ви дуже милі

Ви прекрасні

Такі красиві

Чудового відпочинку, Ви дуже гарна пара

Захоплююся Вами, приємного відпочинку

Як вам вдається зберігати кохання? Ви такі щасливі на фото

Круть

Марія, дуже рада за вас!! Ви заслужили цю відпустку! Класно вам відпочити

Такі милі і справжні

Скріншот коментарів

У сторіз Маша розкрила подробиці свого 26-годинного перельоту з Києва. Вона навіть показала доньку Нану, яка зазвичай не любить публічність і вкрай рідко з'являється у мами в стрічці. Також ведуча захопилися новим аеропортом Стамбула, в якому зробила пересадку.

Маша Єфросиніна з чоловіком і дочкою Наною (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна здивувала "приватним танцем" у короткій сорочці.