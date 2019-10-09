Маша Єфросиніна вразила "приватним танцем" в одній сорочці (відео)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча танцює перед своєю знайомою візажистом

Маша Єфросиніна вирішила дійсно здивувати своїх підписників і реалізувати давню мрію. Хоча нещодавно Маша забавно потролила хейтерів. Так, українська телеведуча вкрай рідко публікує який-небудь "пікантний" контент. І то у вигляді рідкісних фотографій в купальниках. Ведуча і блогер неодноразово зазначала, що їй некомфортно публікувати подібні фото. Та й шанувальники вже звикли бачити її в "діловому образі". Однак час від часу Єфросиніна дозволяє собі "витівки".

Так, на своїй сторінці в мережі instagram в розділі "сторіз" Єфросиніна зважилася на "експеримент". Телеведуча опублікувала відео, на якому танцює. При цьому вельми пікантний танець. На Маші - тільки одна нічна сорочка ніжного бузкового відтінку.

Маша виконує "приватний танець" для своєї знайомої. На стільці сидить зоряний візажист Ольга Мішура. До речі, вона часто з'являється в "сторіз" Єфросиніної та інших українських зірок під час різних ТВ-зйомок.

Відео: youtube/Glam Wish

Також Єфросиніна зазначила, що в такий от оригінальний спосіб проводить тест одягу свого бренду. Нагадаємо, що телеведуча в цьому році створила бренд одягу для дому. Тому на відео Маша залишає різні забавні коментарі. Мовляв, її одяг не мнеться, не рветься при падінні і на ній не залишаються плями, якщо тертися нею об кохану людину.

До речі, раніше Єфросиніна розговорилася про вінчання з чоловіком. Телеведуча проговоилась про те, що не проти закріпити свої стосунки з чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим таїнством вінчання.

"Я думала про церковний обряд, але ми ніколи з Тимуром це не обговорювали. Я думаю, що нам треба трохи часу, і ми це обов'язково зробимо", - пообіцяла ведуча.