"Очень сильно хотели!" Счастливая Маша Ефросинина с мужем поделилась радостью

Маша Ефросинина невероятно дорожит своей семьей. Она тщательно лелеет и оберегает романтику в отношениях с мужем Тимуром Хромаевым, старается быть идельной понимающей мамой для дочки Наны и сыночка Саши, и при этому ей виртуозно удается быть успешной в профессии! Ведущая облает превосходным чувством юмора, умеет выглядеть стильно и подчеркнуто элегантно. Во время недавней фотосессии ей удалось прекрасно вжиться в роль княгини Ольги – "женщины любящей, но мстительной". Изрядно устав от повседневных забот и рабочих будней, Маша решила позволить себе расслабиться и отправилась в долгожданный отпуск с мужем и дочкой.

На странице в Instagram она разместила романтическую фотосессию с Тимуром. Счастливая теледива обнимает любимого мужчину, а он лишь крепче прижал ее к себе. Ведущая с любовью и обожанием смотрит на мужа, который счастливо улыбается.

Маша сообщила, что решила устроить семейный спонтанный отпуск в …Мексике! Пара пропустила летний отдых, но решила наверстать упущенное осенью.

Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Я не верю в коллажи, в карты визуализаций и в ожидание чуда! Я верю в силу желания и в то, что Вселенная видит все наши шаги. Мы не планировали, не имели временных возможностей, не отдыхали летом, не представляли, как поставить на паузу работу.... Но очень сильно хотели... В отпуск!!!! И вот он неожиданно на нас свалился! Да ещё и очень необычный (как мы любим!). Нас с Тимуром и Нанаськой пригласили исследовать один из самых экологично-ориентированных курортов в мире - заповедник Маякоба в Мексике", - поделилась своей радостью знаменитость.

Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сына Сашу Маша оставила дома с бабушкой, а поклонникам честно пообещала вести репортажи с места отдыха.

"Санюшку не взяли — очень далеко лететь, а у него утренник, режим и бабушка Людася, которая разрешает повертеть этот режим на одном месте. П.С. Мой план - подробно рассказывать вам об этом путешествии, так что в сториз начинается мое реалити", - написала ведущая.

Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики Маши принялись желать ей прекрасного отдыха и заверили, что с нетерпением будут ждать новостей от звезды.

Класс! Хорошего отдыха!

Ви дуже милі

Вы прекрасны

Такие красивые

Чудесного отдыха, Вы очень красивая пара

Восхищаюсь Вами, приятного отдыха

Как вам удается сохранять любовь? Вы такие счастливые на фото

Круть

Мария, очень рада за вас!! Вы заслужили этот отпуск! Классно вам отдохнуть

Такие милые и настоящие

Скриншот комментариев

В сториз Маша раскрыла подробности своего 26-часового перелета из Киева. Она даже показала дочку Нану, которая обычно не любит публичность и крайне редко появляется у мамы в ленте. Также ведущая восхитились новым аэропортом Стамбула, в котором совершила пересадку.

Маша Ефросинина с мужем и дочкой Наной (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина удивила "приватным танцем" в короткой рубашке.