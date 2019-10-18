Маша Єфросиніна в образі княгині Ольги потішила веселим танцем

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча приміряла образ легендарної правительки

Маша Єфросиніна захоплює своїх шанувальників не тільки квітучим зовнішнім виглядом і стильними образами, але і чудовим почуттям гумору і здатністю посміятися над собою. Так, нещодавно ведуча забавно потроллила хейтерів, які вважають її занадто худою і високою називають "вішалкою". Для нової фотосесії вона приміряла ефектний і незвичайний образ - артистка перевтілилася в княгиню Ольгу.

На своїй сторінці в Instagram Маша поділилася відеороликом зі зйомки. Теледіва відображена в гірчично-жовтій сукні в підлогу, а широкий коричневий пояс підкреслив її тонку талію. Доповнюють вражаючий лук довга біла хустка, яка прикріплена до старовинної головної прикраси, і масивне намисто на шиї.

При цьому Єфросиніна не змогла стриматися і станцювала смішний танець на тлі жовтого стенду, показуючи також кумедні пики.

"Знайомтеся, Княгиня Ольга! Жінка любляча, але мстива. За вбивство свого чоловіка, князя Ігоря, закопала живцем кілька десятків чоловіків, які прийшли до неї свататися, і спалила ціле місто хитрістю - запустила туди голубів, до лапок яких були прив'язані запальні суміші. Стала правити Руссю сама, і непогано справлялася з 945 по 960 роки. Що взагалі зашибісь — зведена в ранг святих ..." - поділилася Марія.

Відео: Маша Єфросиніна в образі княгині Ольги (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники оцінили почуття гумору і ефектний образ ведучої і залишили багато захоплених і жартівливих коментарів.

будь як Ольга)))

Я вас спочатку не впізнала, потім по танцю все зрозуміла

А люди ще дивуються чому жінок до політики не допускають

Зашибісь!!! Ще й свята

Настрій ОЛЬГА

Такий ранковий пост від Вас і гарний настрій на весь день забезпечений!!

Маша, Ви - прекрасна!

Правильно, так і треба

Так, Ольги вони такі

Вау!!! Завжди захоплююся ВАМИ Красива!!! Успішна!!!

Спасибі за історію про княгиню Ольгу. Тепер розумію чому в мене такий характер

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна вразила "приватним танцем" в одній нічній сорочці. Таким оригінальним способом вона проводить тест одягу свого бренду.

До речі, раніше Маша Єфросиніна розговорилася про вінчання з чоловіком. Телеведуча проговорилась про те, що не проти закріпити свої стосунки з чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим таїнством вінчання.