"Як сестри": яскраві Різатдінова та Єфросиніна вразили мережу схожістю

Яскраві брюнетки показали спільне фото
Ганна Різатдінова з ефіру в ефір шоу Танці з зірками 2019 показує майстерність та професійний ріст на паркеті. У восьмому випуску запальна самба від гімнастки і її партнера Олександра Прохорова допомогла парі злетіти вгору турнірної таблиці і стати лідерами. І якщо про професійні досягнення Анни відомо багато, то своє особисте життя вона тримає під сімома замками. Втім, спортсменка потрапила на "Іспит" з Машею Єфросиніною і зізналася, що розкрилася перед ведучою.
Вона показала в instagram спільне фото з теледівою. Маша позувала в бузковому піджаку і футболці від Balmain. Анна вибрала піджак ніжного пудрового відтінку і чорну блузку. Яскраві брюнетки зробили природній макіяж і прибрали волосся назад.
"Ох... який у нас сьогодні з Машею Єфросиніною була розмова по душах. Пройшла іспит на щирість. Спасибі тобі за те, що розкрила мене. Достукалась до внутрішніх емоцій і зрозуміла мене! Не всім це вдається", - заінтригувала Анна.
Ганна Різатдінова та Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Підписники зазначили під фото, що гімнастка і ведуча дуже схожі і виглядають, наче сестри.
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Раніше Маша Єфросиніна підкорила "приватним танцем", який вона майстерно виконала в одній короткій сорочці.
До речі, Маша Єфросиніна розговорилася про вінчання з чоловіком Тимуром. Телеведуча зізналася, що хотіла б закріпити офіційний шлюб таїнством церковного обряду.