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Чарівна дочка Віри Брежнєвої оголила груди заради пікантного фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.07.2019 - 18:57
Чарівна дочка Віри Брежнєвої оголила груди заради пікантного фото
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Дівчина позувала в одному халаті

Старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман дуже схожа на маму. Від співачки їй дісталася ефектна зовнішність і відмінна фігура, яку дівчина із задоволенням демонструє. На сторінці Соні в Instagram можна побачити чимало фото в купальнику, але свіжий фотосет буквально приголомшив її підписників своєю сміливістю.

На нових фото дівчина ризикнула часткового оголити пишні груди, позуючи на фоні квітучих дерев в білосніжному халаті. Волосся юної красуні зібране у високий пучок, на її губах – червона помада. В якості аксесуарів дочка співачки обрала лише масивні золотисті сережки.

Шанувальники Соні прийшли в захват від пікантного кадру. Вони залишили для сміливої дівчини чимало приємних компліментів.

Чарівна дочка Віри Брежнєвої оголила груди заради пікантного фото

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Ох, принцеса!", "Бомбочка", "Шикарна", "Ой, Соня!", "Ти дуже гарна", "Ти неймовірна!", "Гарна!", "Я бачу бомбу!" - писали захоплені коментатори.

Чарівна дочка Віри Брежнєвої оголила груди заради пікантного фото

Чарівна дочка Віри Брежнєвої оголила груди заради пікантного фото

Чарівна дочка Віри Брежнєвої оголила груди заради пікантного фото

Скріншот коментарів

Раніше дочка Віри Брежнєвої вже публікувала чуттєві знімки з цієї ж серії. Дівчина позувала на ліжку, пікантно оголивши плечі і зону декольте, але на цей раз вона вирішила піти далі.

Нагадаємо, що дочка Віри Брежнєвої, 18-річна Соня Кіперман вирушила на романтичний вікенд в Париж зі своїм бойфрендом Меттом Кенноном. Пара показала пару знімків на фоні місцевих визначних пам'яток.

Також Соня Кіперман вже ділилася романтичними світлинами з коханим. На одному з фото пара сміється, тримається за руки і біжить по воді, здіймаючи бризки навколо. Тоді ж дівчина зізналася, що сумує за коханим, а він відповів їй взаємністю.

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Новини України Віра БрежнєваСоня Киперман
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