Чарівна дочка Віри Брежнєвої оголила груди заради пікантного фото

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Дівчина позувала в одному халаті

Старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман дуже схожа на маму. Від співачки їй дісталася ефектна зовнішність і відмінна фігура, яку дівчина із задоволенням демонструє. На сторінці Соні в Instagram можна побачити чимало фото в купальнику, але свіжий фотосет буквально приголомшив її підписників своєю сміливістю.

На нових фото дівчина ризикнула часткового оголити пишні груди, позуючи на фоні квітучих дерев в білосніжному халаті. Волосся юної красуні зібране у високий пучок, на її губах – червона помада. В якості аксесуарів дочка співачки обрала лише масивні золотисті сережки.

Шанувальники Соні прийшли в захват від пікантного кадру. Вони залишили для сміливої дівчини чимало приємних компліментів.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Ох, принцеса!", "Бомбочка", "Шикарна", "Ой, Соня!", "Ти дуже гарна", "Ти неймовірна!", "Гарна!", "Я бачу бомбу!" - писали захоплені коментатори.

Скріншот коментарів

Раніше дочка Віри Брежнєвої вже публікувала чуттєві знімки з цієї ж серії. Дівчина позувала на ліжку, пікантно оголивши плечі і зону декольте, але на цей раз вона вирішила піти далі.

Нагадаємо, що дочка Віри Брежнєвої, 18-річна Соня Кіперман вирушила на романтичний вікенд в Париж зі своїм бойфрендом Меттом Кенноном. Пара показала пару знімків на фоні місцевих визначних пам'яток.

Також Соня Кіперман вже ділилася романтичними світлинами з коханим. На одному з фото пара сміється, тримається за руки і біжить по воді, здіймаючи бризки навколо. Тоді ж дівчина зізналася, що сумує за коханим, а він відповів їй взаємністю.