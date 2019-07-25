ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суцільна романтика: дочка Віри Брежнєвої відправилася з коханим в Париж

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.07.2019 - 13:28
Суцільна романтика: дочка Віри Брежнєвої відправилася з коханим в Париж
Фото: Соня Кіперман з хлопцем (instagram.com/sonyaxkiperman)

Пара позувала на фоні Ейфелевої вежі

Старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман нещодавно публічно «познайомила» мережа з своїм хлопцем. Хлопця звуть Метт Кеннон і, судячи з усього, дівчина познайомилася з ним під час навчання в США. Як-то зоряна мама 18-річної красуні обмовилася, що не лізе в особисте життя дочки, але якщо та попросив у неї порада – обов'язково дасть. Також Віра не приховує, що готова стати бабусею, адже і сама народила Соню досить рано, але вона впевнена – дочки хочеться ще погуляти і подивитися світ. Втім, дівчина лише підтвердила слова знаменитої мами, опублікувавши знімки з Парижа, правда, вона вирушила туди не одна, а з бойфрендом.

У сториз instagram дочка артистки опублікувала серію знімків зі столиці Франції. На одному з них вона показала Метта, який позує на тлі місцевих визначних пам'яток.

На хлопця – біла базова футболка і оригінальні штани, він опустив голову вниз так, що його кучеряве волосся закрили практично всі особа.

 

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Також Соня показала вечірню Ейфелеву вежу і не втрималася від селфи з коханим на фоні символу міста романтиків. Правда фото не можна назвати вдалим, адже особи закоханих впритул наближені до камери. Дівчина вирішила трохи пожартувати над собою і написала: "Ми гарні в умінні робити фото".

Суцільна романтика: дочка Віри Брежнєвої відправилася з коханим в Париж

Фото: Соня Кіперман з хлопцем (instagram.com/sonyaxkiperman)

Раніше Соня Кіперман показала романтичний знімок з коханим і зізналася, що нудьгує по ньому. Схоже, пара змушена була ненадовго розлучитися, щоб знову зустрітися у серце Франції. Тоді хлопець відповів улюбленої публічно і запевнив, що також сумує за коханою.

Також дочка Віри Брежнєвої умилила мережа зворушливим фото з Меттом. Пара стояла біля велосипеда і ніжно дивилася один на одного. Саме тоді вперше дівчина «засвітила» свого бойфренда в мережі.

Дочка Віри Брежнєвої похвалилася ідеальною фігурою в бікіні Дочка Віри Брежнєвої полонила ідеальною фігурою в короткому топі
Новини України Соня КиперманВіра Брежнєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся