Суцільна романтика: дочка Віри Брежнєвої відправилася з коханим в Париж

Фото: Соня Кіперман з хлопцем (instagram.com/sonyaxkiperman)

Пара позувала на фоні Ейфелевої вежі

Старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман нещодавно публічно «познайомила» мережа з своїм хлопцем. Хлопця звуть Метт Кеннон і, судячи з усього, дівчина познайомилася з ним під час навчання в США. Як-то зоряна мама 18-річної красуні обмовилася, що не лізе в особисте життя дочки, але якщо та попросив у неї порада – обов'язково дасть. Також Віра не приховує, що готова стати бабусею, адже і сама народила Соню досить рано, але вона впевнена – дочки хочеться ще погуляти і подивитися світ. Втім, дівчина лише підтвердила слова знаменитої мами, опублікувавши знімки з Парижа, правда, вона вирушила туди не одна, а з бойфрендом.

У сториз instagram дочка артистки опублікувала серію знімків зі столиці Франції. На одному з них вона показала Метта, який позує на тлі місцевих визначних пам'яток.

На хлопця – біла базова футболка і оригінальні штани, він опустив голову вниз так, що його кучеряве волосся закрили практично всі особа.

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Також Соня показала вечірню Ейфелеву вежу і не втрималася від селфи з коханим на фоні символу міста романтиків. Правда фото не можна назвати вдалим, адже особи закоханих впритул наближені до камери. Дівчина вирішила трохи пожартувати над собою і написала: "Ми гарні в умінні робити фото".

Фото: Соня Кіперман з хлопцем (instagram.com/sonyaxkiperman)

Раніше Соня Кіперман показала романтичний знімок з коханим і зізналася, що нудьгує по ньому. Схоже, пара змушена була ненадовго розлучитися, щоб знову зустрітися у серце Франції. Тоді хлопець відповів улюбленої публічно і запевнив, що також сумує за коханою.

Також дочка Віри Брежнєвої умилила мережа зворушливим фото з Меттом. Пара стояла біля велосипеда і ніжно дивилася один на одного. Саме тоді вперше дівчина «засвітила» свого бойфренда в мережі.