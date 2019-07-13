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"Я сумую": дочка Брежнєвої зворушила мережу щасливим пляжним фото з коханим

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.07.2019 - 15:12
"Я сумую": дочка Брежнєвої зворушила мережу щасливим пляжним фото з коханим
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Дівчина залишила для коханого щире послання

Старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман нещодавно показала свого бойфренда-красеня, а тепер відкрито обмінюється з ним ніжними зізнаннями в мережі. Вона розмістила в Instagram новий знімок з хлопцем, якого звуть Метт Кеннон, а також написала, що сумує за коханим. Мабуть, Соня і її бойфренд перебувають у вимушеній розлуці і спілкуються за допомогою соцмереж.

На чорно-білому фото 18-річна дочка зірки і її хлопець біжать по хвилях, а бризки закривають їх силети і обличчя. Втім, можна побачити, що молоді люди сміються і триматися за руки.

На Меттові – штани та світла сорочка, а на Соні – довге плаття на тонких бретелях, яке абсолютно промокло.

&quot;Я сумую&quot;: дочка Брежнєвої зворушила мережу щасливим пляжним фото з коханим

Фото: Соня Кіперман зі своїм хлопцем (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Я сумую за тобою", - залишила послання під фото дівчина. Відповідь адресата не змусив довго чекати: "Я теж".

&quot;Я сумую&quot;: дочка Брежнєвої зворушила мережу щасливим пляжним фото з коханим

Скріншот коментарів

Така любов в мережі і ніжні зізнання зворушили передплатників дівчини. Вони захоплювалися парою і залишали свої коментарі.

&quot;Я сумую&quot;: дочка Брежнєвої зворушила мережу щасливим пляжним фото з коханим

Фото: Соня Кіперман зі своїм хлопцем (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Це нереально", "Вай!", "Занадто шикарно", "Милі створіння", "Можна багато шикарностей! Ви дуже милі", - писали фоловерів.

&quot;Я сумую&quot;: дочка Брежнєвої зворушила мережу щасливим пляжним фото з коханим

&quot;Я сумую&quot;: дочка Брежнєвої зворушила мережу щасливим пляжним фото з коханим

Скріншот коментарів

Раніше дочка Віри Брежнєвої публікувала фото з коханим. Молоді люди позують у велосипеда і з ніжністю дивляться один на одного.

Також, Соня Кіперман показала фото з мамою Вірою Брежнєвою та зворушила мережу зізнанням найріднішій людині у світі. Шанувальники в черговий раз відзначили разючу схожість мами і доньки.

&quot;Я сумую&quot;: дочка Брежнєвої зворушила мережу щасливим пляжним фото з коханим

Фото: Соня Кіперман з мамою (instagram.com/sonyaxkiperman)

Крім того, Віра Брежнєва зворушила веселим сімейним відео, на якому зібралася величезна родина співачки, включаючи чоловіка Констянтина Меладзе.

Дочка Віри Брежнєвої похвалилася ідеальною фігурою в бікіні Промениста Віра Брежнєва підкорила ефектним образом на відпочинку в Італії
Новини України Віра БрежнєваСоня Киперман
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