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Дочка Віри Брежнєвої розбурхала мережу постільними фото в одному лише рушнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.07.2019 - 12:26
Дочка Віри Брежнєвої розбурхала мережу постільними фото в одному лише рушнику
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Дівчина зачарувала підписників пікантними кадрами

Старша дочка співачки Віри Брежнєвої, 18-річна Соня Кіперман останнім часом просто-таки балує своїх шанувальників - дівчина розсекретила свого коханого і поділилася романтичними фото з ним. Зазначимо, що молоду людину звуть Метт Кеннон і, швидше за все, вона познайомилася з ним під час навчання в США.

Тепер же Соня розбурхала мережу пікантними постільними фото. Дівчина позувала, лежачи або сидячи на ліжку, загорнута в один лише білий рушник. Волосся вона зібрала у гарний пучок.

Дочка Віри Брежнєвої розбурхала мережу постільними фото в одному лише рушнику

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Серія з рушником", - прокоментувала кадри Кіперман.

Дочка Віри Брежнєвої розбурхала мережу постільними фото в одному лише рушнику

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Фолловери не змогли залишитися байдужими і засипали красуню захопленими відгуками.

  • Софійко,ти чудо
  • Чарівна
  • Соня, чому сумна?
  • Omg, u are exquisitely gorgeous
  • Диво
  • Агонь
  • Янголятко
  • Соничка красуня

Дочка Віри Брежнєвої розбурхала мережу постільними фото в одному лише рушнику

Скріншот коментарів (instagram.com/sonyaxkiperman)

Нагадаємо, дочка Віри Брежнєвої відправилася з коханим в Париж. Соня Кіперман поділилася серією яскравих знімків з бойфрендом зі столиці Франції. Також дівчина потішила смішним селфи з Меттом.

Раніше Соня Кіперман показала романтичний знімок з коханим і зізналася, що нудьгує по ньому. Схоже, пара змушена була ненадовго розлучитися, щоб знову зустрітися у серце Франції. Тоді хлопець відповів коханій публічно і запевнив, що також сумує за нею.

 

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Новини України Віра БрежнєвадочьСоня Киперман
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