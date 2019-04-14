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Полегшити собі життя: як уникнути зривів під час схуднення


Експерт озвучила рекомендації для тих, хто дотримується правильного харчування

Професійний дієтолог Світлана Фус вважає, що зриви під час переходу на правильне харчування провокує... вміст холодильника! Рука так і тягтися взяти те, що не потрібно готувати і можна швидко з'їсти без витрат часу на приготування. Цю пастку можна обійти, якщо правильно організувати свої покупки продуктів і зробити запаси здорових перекусів. Про це експерт розповіла на сторінці в Instagram.

Для початку варто написати зразкове меню на тиждень, а потім скласти список необхідних продуктів для приготування страв.

"Спочатку пишемо меню. Відразу на весь тиждень і краще на 4-х разовий прийом їжі. У цьому меню - риба, птиця, каші, овочі в тушкованому і свіжому вигляді, кисломолочні продукти, фрукти. Так, і ще: і корисні десерти, наприклад, млинчики з сиром і фруктами", - радить фахівець.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог пропонує готувати страви відразу на кілька днів, щоб не стояти довго біля плити і не витрачати дорогоцінний час. Не зайвими будуть і заморожування овочів і фруктів.

"Готуємо на кілька днів основні страви і те, що візьмемо з собою на роботу, навчання і т. д. Відразу ділимо сирі рибу, птицю, м'ясо на порції. А можна заготовити фарш і розділити його на порції. В морозилку, замість магазинних пельменів, кладемо заморожені овочеві суміші, напівфабрикати домашнього приготування, заморожені ягоди", - зазначила Фус.

До речі, Світлана Фус озвучила незвичайний на нашому столі продукт, який варто включити в меню через високоий вміст вітамінів.

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До речі, стало відомо, як можна створити калорійний дефіцит та "обдурити" організм, урізавши кількість калорії.

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