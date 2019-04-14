Полегшити собі життя: як уникнути зривів під час схуднення

Професійний дієтолог Світлана Фус вважає, що зриви під час переходу на правильне харчування провокує... вміст холодильника! Рука так і тягтися взяти те, що не потрібно готувати і можна швидко з'їсти без витрат часу на приготування. Цю пастку можна обійти, якщо правильно організувати свої покупки продуктів і зробити запаси здорових перекусів. Про це експерт розповіла на сторінці в Instagram.

Для початку варто написати зразкове меню на тиждень, а потім скласти список необхідних продуктів для приготування страв.

"Спочатку пишемо меню. Відразу на весь тиждень і краще на 4-х разовий прийом їжі. У цьому меню - риба, птиця, каші, овочі в тушкованому і свіжому вигляді, кисломолочні продукти, фрукти. Так, і ще: і корисні десерти, наприклад, млинчики з сиром і фруктами", - радить фахівець.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог пропонує готувати страви відразу на кілька днів, щоб не стояти довго біля плити і не витрачати дорогоцінний час. Не зайвими будуть і заморожування овочів і фруктів.

"Готуємо на кілька днів основні страви і те, що візьмемо з собою на роботу, навчання і т. д. Відразу ділимо сирі рибу, птицю, м'ясо на порції. А можна заготовити фарш і розділити його на порції. В морозилку, замість магазинних пельменів, кладемо заморожені овочеві суміші, напівфабрикати домашнього приготування, заморожені ягоди", - зазначила Фус.

До речі, Світлана Фус озвучила незвичайний на нашому столі продукт, який варто включити в меню через високоий вміст вітамінів.

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