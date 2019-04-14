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Облегчите себе жизнь: как избежать срывов во время похудения


Эксперт озвучила рекомендации для тех, кто придерживается правильного питания

Профессиональный диетолог Светлана Фус полагает, что срывы во время перехода на правильное питание провоцирует… содержимое холодильника! Рука так и тянуться взять то, что не нужно готовить и можно быстро съесть без затрат времени на приготовление. Эту ловушку можно обойти, если правильно организовать свои покупки продуктов и сделать запасы здоровых перекусов. Об этом эксперт рассказала на страничке в Instagram.

Для начала стоит написать примерное меню на неделю, а затем составить список необходимых продуктов для приготовления блюд.

"Сначала пишем меню. Сразу на всю неделю и лучше на 4-х разовый прием пищи. В этом меню - рыба, птица, каши, овощи в тушеном и свежем виде, кисломолочные продукты, фрукты. Да, и еще: и полезные десерты, например, блинчики с творогом и фруктами", - советует специалист.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог предлагает готовить блюда сразу на несколько дней, чтобы не стоять подолгу у плиты и не тратить драгоценное время. Не лишними будут и заморозки овощей и фруктов.

"Готовим на несколько дней основные блюда и то, что возьмем с собой на работу, учебу и т. д. Сразу делим сырые рыбу, птицу, мясо на порции. А можно заготовить фарш и также разделить его на порции. В морозилку, вместо магазинных пельменей, кладем замороженные овощные смеси, полуфабрикаты домашнего приготовления, замороженные ягоды", - отметила Фус.

К слову, Светлана Фус озвучила необычный на нашем столе продукт, который стоит включить в меню из-за высокого содержания витаминов.

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Кстати, стало известно, как можно создать калорийный дефицит и "обмануть" организм, урезав количество калории.

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