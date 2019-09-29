"Потрібно тренувати щодня": Брежнєва в короткому топі захопила хвилюючими вигинами

Брежнєва продовжує ділитися фотографіями зі своїми фоловерами
Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно відірвалася на яхті з дочкою і сестрою, продемонструвала відмінну фізичну форму на своєму новому фото, яке співачка виклала в Instagram.
Артистка показує свій біцепс і позує в чорному короткому топі з білою смугою і окантовками, чорних обтягуючих штанях і чорних черевиках.
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
"Головне, що потрібно тренувати щодня - любов до себе і почуття гумору", - підписала фото співачка.
Користувачі мережі також прокоментували фотографію артистки.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Віра Брежнєва засвітила білизну у повністю прозорій сукні. Співачка позувала на дивані, який розташований прямо на терасі заміського будинку.
Раніше повідомлялося про те, що дочка Брежнєвої показала пристрасні поцілунки зі своїм коханим.