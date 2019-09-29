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"Потрібно тренувати щодня": Брежнєва в короткому топі захопила хвилюючими вигинами

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.09.2019 - 20:18
"Потрібно тренувати щодня": Брежнєва в короткому топі захопила хвилюючими вигинами
Брежнєва захопила шанувальників новими фото (фото: instagram.com/ververa)

Брежнєва продовжує ділитися фотографіями зі своїми фоловерами

Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно відірвалася на яхті з дочкою і сестрою, продемонструвала відмінну фізичну форму на своєму новому фото, яке співачка виклала в Instagram.

Артистка показує свій біцепс і позує в чорному короткому топі з білою смугою і окантовками, чорних обтягуючих штанях і чорних черевиках.

&quot;Потрібно тренувати щодня&quot;: Брежнєва в короткому топі захопила хвилюючими вигинами

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

"Головне, що потрібно тренувати щодня - любов до себе і почуття гумору", - підписала фото співачка.

Користувачі мережі також прокоментували фотографію артистки.

  • Дивовижна дівчина;
  • Красуня!
  • Черевички кльові;
  • Оооо ніфіга собі більше чим у мене;
  • Щоб бути стрункою іди краще на завод, навіщо тобі це нудне життя;
  • Сильна жінка!
  • Ви хороший приклад і мотиватор!
  • Віра красуня;
  • Віра Брежнєва ви найкраща спортивна красуня;
  • Ну як вам вдається залишатися найкрасивішою в світі, з віком ви все прекрасніше і сама стильна!!!! Є чому повчитися колегам по сцені!!!
  • Це сила

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Віра Брежнєва засвітила білизну у повністю прозорій сукні. Співачка позувала на дивані, який розташований прямо на терасі заміського будинку.

Раніше повідомлялося про те, що дочка Брежнєвої показала пристрасні поцілунки зі своїм коханим.

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Новини України шоубизВіра Брежнєва
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