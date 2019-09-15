"Осінь буде спекотною!" Віра Брежнєва засвітила білизну у повністю прозорій сукні

Співачка підвела підсумки минулого літа
Віра Брежнєва не приховує свої роскошые форми в балахонистих вбранні – вона звикла підкреслювати достоїнства фігури одягом, яка вигідно підкреслює її сексапільні вигини. Вона відкрита для стильних експерементів і час від часу з'являється на сторінках глянцевих журналів в несподіваних, але завжди стильних образах. Співачка неодноразово зізнавалася, що секрет її стойности не в генетиці, хоч мама артистки в свої роки виглядає приголомшливо, а в щоденній роботі над собою, підсвідомістю і своїм тілом. Втім, результатами зусиль артистки можна легко насолодитися на її свіжому фото в Instagram.
Віра розслаблено позує на дивані, розташованому прямо на терасі заміського будинку. Її вбрання – суцільна провокація! На Вірі – прозоре плаття по фігурі під яким легко вгадується білизна. Вона трохи підвелася навшпиньки і відкинула голову назад, так що її волосся дістали підлоги. З аксесуарів – сонячні окуляри в оправі з жовтими елементами і тонкий браслет з червоною китичкою.
"Офіційно фінальна фотографія мого літа 2019... Мабуть, це був самий цікавий сезон за останній час. Стільки проектів одночасно я ще не готувала, але встигла і відпочити.. Тому що осінь буде спекотною", - пообіцяла співачка.
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Шанувальники не встояли перед спокусливим знімком Віри.
Скріншот коментарів
Раніше Брежнєва знялася топлес і показала стрункі форми на камеру.