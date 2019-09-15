"Осінь буде спекотною!" Віра Брежнєва засвітила білизну у повністю прозорій сукні

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Співачка підвела підсумки минулого літа

Віра Брежнєва не приховує свої роскошые форми в балахонистих вбранні – вона звикла підкреслювати достоїнства фігури одягом, яка вигідно підкреслює її сексапільні вигини. Вона відкрита для стильних експерементів і час від часу з'являється на сторінках глянцевих журналів в несподіваних, але завжди стильних образах. Співачка неодноразово зізнавалася, що секрет її стойности не в генетиці, хоч мама артистки в свої роки виглядає приголомшливо, а в щоденній роботі над собою, підсвідомістю і своїм тілом. Втім, результатами зусиль артистки можна легко насолодитися на її свіжому фото в Instagram.

Віра розслаблено позує на дивані, розташованому прямо на терасі заміського будинку. Її вбрання – суцільна провокація! На Вірі – прозоре плаття по фігурі під яким легко вгадується білизна. Вона трохи підвелася навшпиньки і відкинула голову назад, так що її волосся дістали підлоги. З аксесуарів – сонячні окуляри в оправі з жовтими елементами і тонкий браслет з червоною китичкою.

"Офіційно фінальна фотографія мого літа 2019... Мабуть, це був самий цікавий сезон за останній час. Стільки проектів одночасно я ще не готувала, але встигла і відпочити.. Тому що осінь буде спекотною", - пообіцяла співачка.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники не встояли перед спокусливим знімком Віри.

Краса яка

Ах, шалунья

Бомба

Як завжди прекрасна

Віра, ти неповторна

Красива, жіночна, сексуальна

Віра, яка гарна! Фігура!

Ух ти, яка краса!

Як же Ви гарна!

Красиве тіло

Скріншот коментарів

Раніше Брежнєва знялася топлес і показала стрункі форми на камеру.