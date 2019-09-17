"Гарна родина!" Брежнєва в короткому топі відірвалася на яхті з дочкою і сестрою

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Співачка насолодилася поїздкою по озеру Гарда

Віра Брежнєва намагається знаходити у своєму щільному графіку час для відпочинку і нехай нечастих, але бажаних і теплих сімейних зустрічей. Співачка зізналася, що провела насичене і продуктивне літо і тепер її чекає не менш гаряча осінь. А поки що артистка вирішила насолодитися сонячними днями в Італії, куди вирушила в компанії сестри, подруг і старшої доньки Соні Кіперман. В instagram вона опублікувала яскраві кадри, зроблені на озері Гарда.

Віра і її сім'я покаталися на білосніжній яхті. Зірка вбралася в короткий білий топ, накинула наверх легку сорочку і воліла джинсові шорти – зручний і стильний розслаблений повсякденний образ!

Співачка опублікувала чорно-білі знімкі, а також у кінці додала яскраве відео – артистка насолоджується моментом, розкинувши руки і підставивши обличчя сонцю.

Віра Брежнєва на озері Гарда (фото: instagram.com/ververa)

"Ти станеш вільним у той момент, коли перестанеш турбуватися про те, що інші думають про тебе." Долистали до останнього відео?" - заінтригувала вона.

Італійські кадри оцінили не тільки шанувальники Віри, але і її друзі і колеги. Так, смайли у вигляді сердечок залишили дизайнер Катя Сільченко та співачка Анна Сєдокова. Не втрималася від коментаря і дружина Дмитра Монатіка, Ірина Демічева.

Як завжди прекрасна

Верунчик, ти шикарна

Яка гарна сім'я

Відпочивайте по повній, насолоджуйтеся

Круто

Незвичайно красива Вірочка

Шикарні дівчата

Найкраща

Які нереальні кадри!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що цього літа Віра Брежнєва перший раз покаталася на вейксерфі і поділилася враженнями від екстремального спорту.