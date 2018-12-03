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Кліп Аріана Гранде поставив рекорд переглядів на YouTube

Lite » Зірки 03.12.2018 - 11:32

Відео: Ariana Grande - thank u, next (youtube.com/Ariana Grande)

Відома американська співачка Аріана Гранде, яку журнал Billboard назвав @Жінкою року", випустила новий кліп на пісню Thank U, Next ("Спасибі, наступний"). Ролик вже побив декілька рекордів по переглядам на відеохостингу YouTube.

Його опублікували 30 листопада, і всього за 35 хвилин він набрав мільйон переглядів.

Також він побив рекорд за швидкістю досягнення відміток в 5, 10, 25 і 50 мільйонів переглядів. Станом на момент публікації новини він набрав вже понад 88 мільйонів переглядів.

Кліп Аріана Гранде поставив рекорд переглядів на YouTube

До цього найбільшу кількість переглядів за перші 24 години зібрала корейська поп-група BTS трек Idol (45,9 мільйонів).

У композиції 25-річна Аріана згадала своїх колишніх: Біг Шона, Рікі Альвареса, Піта Девідсона і Маку Міллера (він помер на початку вересня 2018 року).

Кліп Аріана Гранде поставив рекорд переглядів на YouTube

В основу кліпу лягли популярні молодіжні комедії минулого: "Паскудне дівча", "Добийся успіху", "З 13 в 30" і "Блондинка в законі". Гранде по черзі грає роль головних героїнь цих фільмів. Всі вони дуже жіночні, сексуальні і гламурно.

Кліп Аріана Гранде поставив рекорд переглядів на YouTube

"Відео Аріана Гранде Thank You, Next було настільки хорошим, що "зламало" інтернет", — йдеться на сторінці YouTube в Twitter.

Кліп Аріана Гранде поставив рекорд переглядів на YouTube

Кліп Аріана Гранде поставив рекорд переглядів на YouTubeСкріншот поста (twitter.com/TeamYouTube)

Сам сингл Thank U, Next, випущений 3 листопада, відразу очолив чарт Billboard Hot 100.

Нагадаємо, відома американська співачка і актриса Майлі Сайрус вперше за довгий час порадувала шанувальників новою відеороботою. Зірка представила кліп на пісню Nothing Breaks Like a Heart, який був знятий у Києві.

Ми також писали про те, що Michelle Andrade показала своє альтер-его в пристрасному кліпі Hasta La Vista. Про своїх емоціях Мішель говорить мовою танцю: темпераментні жести, звуки та рухи з латиноамериканських танців виражають почуття, які переповнюють героїню. Символічно, що зйомки кліпу проходили під час її участі в телепроекті "Танці з зірками".

Відео: РБК-Україна

Гонки на Дарницькому мосту: Майлі Сайрус випустила знятий у Києві кліп Michelle Andrade показала своє альтер-его в пристрасному кліпі Hasta La Vista
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