Кліп Аріана Гранде поставив рекорд переглядів на YouTube

Відео: Ariana Grande - thank u, next (youtube.com/Ariana Grande)

Відома американська співачка Аріана Гранде, яку журнал Billboard назвав @Жінкою року", випустила новий кліп на пісню Thank U, Next ("Спасибі, наступний"). Ролик вже побив декілька рекордів по переглядам на відеохостингу YouTube.

Його опублікували 30 листопада, і всього за 35 хвилин він набрав мільйон переглядів.

Також він побив рекорд за швидкістю досягнення відміток в 5, 10, 25 і 50 мільйонів переглядів. Станом на момент публікації новини він набрав вже понад 88 мільйонів переглядів.

До цього найбільшу кількість переглядів за перші 24 години зібрала корейська поп-група BTS трек Idol (45,9 мільйонів).

У композиції 25-річна Аріана згадала своїх колишніх: Біг Шона, Рікі Альвареса, Піта Девідсона і Маку Міллера (він помер на початку вересня 2018 року).

В основу кліпу лягли популярні молодіжні комедії минулого: "Паскудне дівча", "Добийся успіху", "З 13 в 30" і "Блондинка в законі". Гранде по черзі грає роль головних героїнь цих фільмів. Всі вони дуже жіночні, сексуальні і гламурно.

"Відео Аріана Гранде Thank You, Next було настільки хорошим, що "зламало" інтернет", — йдеться на сторінці YouTube в Twitter.

Скріншот поста (twitter.com/TeamYouTube)

Сам сингл Thank U, Next, випущений 3 листопада, відразу очолив чарт Billboard Hot 100.

Відео: РБК-Україна