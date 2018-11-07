Известная певица стала "Женщиной года" по версии Billboard

Фото: коллаж РБК-Украина

Награда будет вручена 6 декабря в Нью-Йорке в рамках 13-го торжественного обеда и концерта Женщины в музыке

Американская актриса и певица Ариана Гранде победила в номинации "Женщина года" в 2018 году по версии музыкального журнала Billboard. Об этом сообщается на сайте издания.

Награда будет вручена 6 декабря в Нью-Йорке (США) в рамках 13-го торжественного обеда и концерта "Женщины в музыке".

Как отметил вице-президент по контенту Billboard Росс Скарано, 25-летняя Ариана Гранде – звезда на своих собственных условиях. "Она не желает подчиняться никакому определенному тренду или пути в индустрии. Она смелая, она делает лучшую музыку в своей карьере и заслуживает быть "Женщиной года", — прокомментировал выбор Скарано.

Фото: Ариана Гранде (instagram.com/arianagrande)

По его словам, певица "последовательно отстаивает себя и свои решения в мире, который зачастую негостеприимен к таким несгибаемым женщинам".

Отметим, что Гранде выступает за гендерное равенство, ограничение продажи оружия, права ЛГБТ и движение против насилия в отношении чернокожего населения. После взрыва на своем концерте в Манчестере в 2017 году певица помогла организовать благотворительный концерт One Love Manchester, собравший более 23 млн долларов для помощи жертвам теракта и их семьям.

Фото: Ариана Гранде (instagram.com/arianagrande)

За свою карьеру Ариана занимала первую строчку в рейтинге Billboard "200 лучших альбомов" три раза.

Видео: Ariana Grande - God is a woman (youtube.com/Ariana Grande)

В 2015 году премия "Женщина года" журнала Billboard была присуждена Леди Гага, в 2016 году – Мадонне, в 2017 году – Селене Гомес.

Напомним, известный журнал People в очередной раз выбрал обладателя звания "Самый сексуальный мужчина из ныне живущих". В 2018 году им стал популярный британский актер Идрис Эльба.

Ранее были названы лучшие украинские фильмы 2018 года.

Кстати, стало известно, кого из звезд шоу-бизнеса американцы назвали лучшими кандидатами в президенты. Популярная телеведущая Опра Уинфри, знаменитые актеры Том Хэнкс и Дуэйн Джонсон в итоге разделили первое место.

Видео: РБК-Украина