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Гонки на Дарницком мосту: Майли Сайрус выпустила снятый в Киеве клип

Lite » Звезды 30.11.2018 - 12:29

Видео: Mark Ronson - Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus (youtube.com/Mark Ronson)

Известная американская певица и голливудская актриса Майли Сайрус впервые за долгое время порадовала поклонников новой видеоработой. Звезда представила клип на песню Nothing Breaks Like a Heart, который был снят в Киеве.

Отметим, что композиция записана совместно с британским диджеем Марком Ронсоном.

Съемки клипа проходили в конце октября на Дарницком мосту, который перекрывали в течение двух выходных дней. Въезд на путепровод был закрыт как со стороны Днепровской набережной, так и со стороны Печерского района.

Гонки на Дарницком мосту: Майли Сайрус выпустила снятый в Киеве клип

Кадр из клипа Nothing Breaks Like a Heart 

Тогда новость об этом появилась в соцсетях - очевидцы с трудом могли поверить, что видят звезду мирового уровня в своем городе.

В музыкальном видео Nothing Breaks Like a Heart певица устраивает дикую полицейскую погоню по улицам и мосту, оказывается в танцевальном клубе для взрослых и на других интересных локациях. 

Гонки на Дарницком мосту: Майли Сайрус выпустила снятый в Киеве клип

Кадр из клипа Nothing Breaks Like a Heart 

Песня Nothing Breaks Like a Heart — первый сингл с грядущего студийного альбома Марка Ронсона, который выйдет в следующем году. Ронсон и Сайрус представят следующий сингл 15 декабря этого года на шоу Saturday Night Live.

Гонки на Дарницком мосту: Майли Сайрус выпустила снятый в Киеве клипКадр из клипа Nothing Breaks Like a Heart 

Напомним, ранее в Киеве заметили популярную американскую певицу Майли Сайрус. Как пишет издание Popcake, звезда отведала украинский борщ и выпила водки.

Мы также писали о том, что Michelle Andrade показала свое альтер-эго в страстном клипе Hasta La Vista. О своих эмоциях Мишель говорит на языке танца: темпераментные жесты, хлопки и движения из латиноамериканских танцев выражают  чувства, которые переполняют героиню. Символично, что съемки клипа проходили во время ее участия в телепроекте Танцы со звездами.

Ранее сообщалось, что украинская певица Ани Лорак представила новый клип на песню "Сон". Это один из самых откровенных клипов Лорак, в котором она  продемонстрировала все тело.

Видео: РБК-Украина

Michelle Andrade показала свое альтер-эго в страстном клипе Hasta La Vista "Крыса обрезала кабель": в Киеве попытались сорвать концерт Макса Барских
Новости Украины КиевпевецклипМайли Сайрус
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