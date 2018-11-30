Гонки на Дарницком мосту: Майли Сайрус выпустила снятый в Киеве клип

Видео: Mark Ronson - Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus (youtube.com/Mark Ronson)

Известная американская певица и голливудская актриса Майли Сайрус впервые за долгое время порадовала поклонников новой видеоработой. Звезда представила клип на песню Nothing Breaks Like a Heart, который был снят в Киеве.

Отметим, что композиция записана совместно с британским диджеем Марком Ронсоном.

Съемки клипа проходили в конце октября на Дарницком мосту, который перекрывали в течение двух выходных дней. Въезд на путепровод был закрыт как со стороны Днепровской набережной, так и со стороны Печерского района.

Кадр из клипа Nothing Breaks Like a Heart

Тогда новость об этом появилась в соцсетях - очевидцы с трудом могли поверить, что видят звезду мирового уровня в своем городе.

В музыкальном видео Nothing Breaks Like a Heart певица устраивает дикую полицейскую погоню по улицам и мосту, оказывается в танцевальном клубе для взрослых и на других интересных локациях.

Кадр из клипа Nothing Breaks Like a Heart

Песня Nothing Breaks Like a Heart — первый сингл с грядущего студийного альбома Марка Ронсона, который выйдет в следующем году. Ронсон и Сайрус представят следующий сингл 15 декабря этого года на шоу Saturday Night Live.

Кадр из клипа Nothing Breaks Like a Heart

Напомним, ранее в Киеве заметили популярную американскую певицу Майли Сайрус. Как пишет издание Popcake, звезда отведала украинский борщ и выпила водки.

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Видео: РБК-Украина