Новорічний флешмоб: Лобода слідом за Тодоренко виконала "танець ельфів"

Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)

Лобода повторила "танець" слідом за Тодоренко

Світлана Лобода опублікувала відео в Instagram, на якому за допомогою спеціального додатка "Elfyourself", створила забавний "танець ельфів". На відео зірка "танцює" під "Jingle Balls" разом зі своїм продюсером Нателлою Крапівіною.

Скріншот відео: instagram.com/lobodaofficial/

"Ми виходимо на танцпол! Dj, вмикай магнітофон. Новий рік на носі - наш штаб задоволений роком!", - підписала відео зірка.

Відео: instagram.com/lobodaofficial/

Користувачам дуже сподобалась така ідея. Вони залишили багато схвальних коментарів.

"Який же відос забавний і кайфовий. Як зробити такий же?", - написала panda_artyemovna.

"Геніально!", - захопився _onemood.

"Оу, а ми не випили навіть ще", - здивувалася katherine_kharinceva.

Скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial/

Раніше подібне відео опублікувала і телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно стала мамою. "Танець ельфів" вона виконала разом зі своїм чоловіком - Владом Топаловим.

Скріншот відео: instagram.com/reginatodorenko/

В пості до відео з "танцем ельфів" Тодоренко підвела підсумки року, що минає, і подякувала чоловікові за підтримку.

Відео: instagram.com/reginatodorenko/

Нагадаємо, Світлана Лобода показала, як "розспівується" старша дочка.

Раніше Регіна Тодоренко похвасталась фігурою після пологів.

Також ми повідомляли про те, що Світлана Лобода знову потрапила в лікарню.

Відео РБК-Україна