Оля Фреймут розкрила головний секрет виховання дітей

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча займається вихованням дітей разом з чоловіком

Популярна українська телеведуча і шоувумен Оля Фреймут розповіла підписникам в Instagram, як виховує дітей разом з чоловіком.

Так, зірка зізналася, що вона нікому не довіряє" і контролює дітей особисто: "Чіткий режим, збалансоване харчування, гардероб, книги та іграшки". Також вона та її чоловік самі укладають дітей спати.

"Вихованням дітей сприймаємо разом з чоловіком. Більше нікому не довіряємо. Контролюємо все до деталей: чіткий режим, збалансоване меню, гардероб, книги та іграшки. Самі укладають дітей спати і зустрічаємо з посмішкою, купаємо", - сказала вона.

У той же час Фреймут уточнила, що "побутові питання" вона довіряє няням.

Скріншот поста (instagram.com/freimut.news)

Нагадаємо, Оля Фреймут, відома українська телеведуча, зізналася, що ніколи не вважала себе красивою, проте завжди знала, яка риса її зовнішність робить її привабливою.

Ще Оля Фреймут розповіла як правильно доглядати за зрілою шкірою, щоб ніколи не вдаватися до пластичних операцій.

Раніше Ольга Фреймут презентувала книгу під романтичною назвою "Про любов". У збірник увійшло 12 есе та маловідомі твори класиків світової літератури.

Цікаві факти про Ольгу Фреймут (фото: РБК-Україна)