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"Не королева красоты": Оля Фреймут рассказала о единственной "изюминке" своей внешности

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.01.2019 - 11:00
"Не королева красоты": Оля Фреймут рассказала о единственной "изюминке" своей внешности
Фото: Оля Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая призналась, что помогает ей разрешать конфликты

Оля Фреймут, известная украинская телеведущая, призналась, что никогда не считала себя красивой, однако всегда знала, какая черта ее внешности делает ее привлекательной. Об этом она рассказал своим подписчикам в аккаунте Instagram.

&quot;Не королева красоты&quot;: Оля Фреймут рассказала о единственной &quot;изюминке&quot; своей внешностиФото: Обезоруживающая улыбка помогла ей добиться успеха, считает телезвезда (instagram.com/freimutolia)

"Улыбка всегда была моей силой. Я, будем откровенны, не королева красоты. Но улыбкой покоряла непокоренных, достигала недостижимого, упрощала конфликты. Насупленным людям в жизни везет меньше", - поделилась своими размышлениями знаменитая львовянка.

Подписчики оценили искренность звезды и оставили теплые комментарии. Стоит отметить, что не все комментаторы согласились, что звезда не красива.

&quot;Не королева красоты&quot;: Оля Фреймут рассказала о единственной &quot;изюминке&quot; своей внешности

&quot;Не королева красоты&quot;: Оля Фреймут рассказала о единственной &quot;изюминке&quot; своей внешности

Скриншот: Комментарии к посту Оли Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Искренняя улыбка и откровенные разговоры с людьми творят чудеса"

"Оля, вы очень красивая и обаятельная женщина с особым шармом"

"Я тоже не красавица и пожилая, но своей харизмой, в компаниях, таких красавиц делала невидимками, что сама удивляюсь"

"У Вас очень искренняя и красивая улыбка", - написали они под фото Оли.

Напомним ранее Оля Фреймут резко высказалась о диетах. По ее словам "сидеть на диете" — это как "сидеть в тюрьме". А также она рассказала какое калорийное блюдо она любит больше всего.

Еще Оля Фреймут рассказала как правильно ухаживать за зрелой кожей, чтобы никогда не прибегать к пластическим операциям.

Ранее Ольга Фреймут презентовала книгу под романтическим названием "О любви". В сборник вошло 12 эссе и малоизвестные произведения классиков мировой литературы.

Интересные факи об Ольге Фреймут (видео: РБК-Украина)

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