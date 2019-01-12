Оля Фреймут раскрыла главный секрет воспитания детей

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая занимается воспитанием детей вместе с мужем

Популярная украинская телеведущая и шоувумен Оля Фреймут рассказала подписчикам в Instagram, как воспитывает детей вместе с мужем.

Так, звезда призналась, что она "никому не доверяет" и контролирует детей лично: "Четкий режим, сбалансированное питание, гардероб, книги и игрушки". Также она и ее муж сами укладывают детей спать.

"Воспитанием детей воспринимаем вместе с мужем. Больше никому не доверяем. Контролируем все до деталей: четкий режим, сбалансированное меню, гардероб, книги и игрушки. Сами укладываем детей спать и встречаем с улыбкой, купаем", - сказала она.

В то же время Фреймут уточнила, что "бытовые вопросы" она доверяет няням.

Скриншот поста (instagram.com/freimut.news)

Напомним, Оля Фреймут, известная украинская телеведущая, призналась, что никогда не считала себя красивой, однако всегда знала, какая черта ее внешности делает ее привлекательной.

Еще Оля Фреймут рассказала как правильно ухаживать за зрелой кожей, чтобы никогда не прибегать к пластическим операциям.

Ранее Ольга Фреймут презентовала книгу под романтическим названием "О любви". В сборник вошло 12 эссе и малоизвестные произведения классиков мировой литературы.

Интересные факты об Ольге Фреймут (видео: РБК-Украина)