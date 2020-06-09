Немає нікого гарніше: 50-річна Дженніфер Лопес вразила розкішним зовнішнім виглядом

Дженніфер Лопес давно не радувала фанатів новими постами. І ось, нарешті, співачка записала звернення до публіки. У ньому вона повідомила, що збирається повернутися до роботи. Тур матиме благодійне початок – всі зароблені гроші будуть направлені на роботу декількох фондів. Але крім робочих питань, публіка не могла не відзначити красу 50-річної діви. Саме на ній зосередилися фанати в коментарях.

Дженніфер на новому відео (відео: instagram.com/jlo)

Ти найкраща особистість у цьому світі

Ти найкраща в історії

Ти найкраща. Моя мрія – це зустріти тебе. І я зроблю все, щоб виконати її. Всім удачі!

Я в такому захваті від туру!

Ти така красива

Ти просто неймовірна

О боже! Я так стривожена

Так чудова

Ти просто найкраща

О боже, я люблю це

Ти наймиліша особистість, яку я тільки бачила. Люблю тебе!

Це дивно!

Це так класно! Я так чекаю туру

Я ніколи не бачила нікого красивішого, ніж ти

Коментарі до посту (фото: принсткрин instagram.com/jlo)

Треба визнати, що Дженніфер дійсно виглядає розкішно. Макіяж в золотистих тонах чудово підкреслив гладку шкіру Лопес, щиру посмішку і сяючі очі. Зачіску вона трохи змінила, зробивши чубок на дві сторони, волосся розпустивши по плечах. Дженніфер вибрала в якості вбрання білий легкий джемпер з принтом, а на додаток до нього підібрала великі сережки-кільця – до речі, улюблений вид сережок Лопес. Насилу віриться, що в цьому році красуні виповниться 51 рік.

Дженніфер виглядає неймовірно молодо (фото: instagram.com/jlo)

До речі, співачка нещодавно показала, якою була 21 рік назад, під час запису свого першого альбому «On the 6». Дженніфер запостила відео, яке складається з нарізки кліпів, тренувань, виходів зірки та інших цікавих для будь-якого фаната кадрів. Багато хто відзначив, що співачка практично не змінилася за цей час. А можливо, стала навіть красивішою.