Нет никого красивее: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным внешним видом

Дженнифер Лопес давно не радовала фанатов новыми постами. И вот, наконец, певица записала обращение к публике. В нем она сообщила, что собирается вернуться к работе. Тур будет иметь благотворительное начало – все заработанные деньги будут направлены на работу нескольких фондов. Но помимо рабочих вопросов, публика не могла не отметить красоту 50-летней дивы. Именно на ней сосредоточились фанаты в комментариях.

Дженнифер на новом видео (видео: instagram.com/jlo)

Ты самая лучшая личность в этом мире

Ты самая лучшая в истории

Ты лучшая. Моя мечта – это встретить тебя. И я сделаю все, чтобы исполнить ее. Всем удачи!

Я в таком восторге от тура!

Ты так красива

Ты просто невероятная

О боже! Я так встревожена

Так восхитительна

Ты просто лучшая

О боже, я люблю это

Ты самая милая личность, какую я только видела. Люблю тебя!

Это удивительно!

Это так классно! Я так жду тура

Я никогда не видела никого более красивого, чем ты

Комментарии к посту (фото: принсткрин instagram.com/jlo)

Нужно признать, что Дженнифер действительно выглядит роскошно. Макияж в золотистых тонах прекрасно подчеркнул гладкую кожу Лопес, лучезарную улыбку и сияющие глаза. Прическу она немного изменила, сделав челку на две стороны, волосы распустив по плечам. Дженнифер выбрала в качестве наряда белый легкий джемпер с принтом, а в дополнение к нему подобрала крупные серьги-кольца – к слову, любимый вид сережек Лопес. С трудом верится, что в этом году красавице исполнится 51 год.

Дженнифер выглядит невероятно молодо (фото: instagram.com/jlo)

К слову, певица недавно показала, какой была 21 год назад, во время записи своего первого альбома «On the 6». Дженнифер запостила видео, состоящее из нарезки клипов, тренировок, выходов звезды и других интересных для любого фаната кадров. Многие отметили, что певица практически не изменилась за это время. А возможно, стала даже красивее.