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Занадто красива: Дженніфер Лопес блищить в стильному образі і з новою зачіскою

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.05.2020 - 17:34
Занадто красива: Дженніфер Лопес блищить в стильному образі і з новою зачіскою
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка надихнула прихильників красою

Дженніфер Лопес – одна з найбільш популярних особистостей в мережі, в тому числі і завдяки її вічному оптимізму. У своїх постах знаменита співачка намагається не тільки показати себе у всій красі, але й надихнути у складний період карантину. Нещодавно Дженніфер поділилася своїм лайфхаком: знаходити щодня 3 речі, за які можна подякувати життю, а ввечері згадати 3 хороші речі, що сталися за день. Також днями вона нагадала всім частіше обіймати коханих. А ще просто налаштовуватися на позитив. «Це хороший тиждень мати хороший тиждень», – написала Лопес під своїм фото, де позує в незвичному образі.

Занадто красива: Дженніфер Лопес блищить в стильному образі і з новою зачіскоюСпівачка в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

На знімку Дженніфер постала з незвичайною пишною зачіскою і макіяжем у золотисто-коричневих тонах. Доповнюють лук великі сережки-кільця. Вона дивиться в камеру задумливо і мрійливо.

Краса співачки знову не залишилася непоміченою. Шанувальники відзначили в першу чергу, як їй пасуэ така зачіска. Також не обійшлося без компліментів гладкій шкірі, сяючому погляду і чуттєвим губам.

  • У мене б теж був чудовий день, якщо б моэ волосся виглядало так
  • Твоэ волосся таке красиве
  • Це більше, ніж чудово
  • Красива
  • Це завжди неймовірно... Шлю тобі багато любові, мамо
  • Так прекрасна зовні і всередині... Пишаюся тобою, мамо... Спасибі тобі, що надихаєш мене. Я люблю тебе дуже сильно
  • Дуже красива
  • Занадто красива. Люблю тебе
  • Так чудова...

Занадто красива: Дженніфер Лопес блищить в стильному образі і з новою зачіскоюЗанадто красива: Дженніфер Лопес блищить в стильному образі і з новою зачіскоюЗанадто красива: Дженніфер Лопес блищить в стильному образі і з новою зачіскоюЗанадто красива: Дженніфер Лопес блищить в стильному образі і з новою зачіскоюЗанадто красива: Дженніфер Лопес блищить в стильному образі і з новою зачіскоюЗанадто красива: Дженніфер Лопес блищить в стильному образі і з новою зачіскоюЗанадто красива: Дженніфер Лопес блищить в стильному образі і з новою зачіскою

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/jlo)

Втім, така укладка напевно була зроблена для однієї з численних фотосесій знаменитосты. Крім зйомок для глянцевих видань, їй роблять багато образів і для телевізійних проектів. Так що Дженніфер часто показує незвичайні луки з фантазійними зачісками та макіяжем. Але в житті віддає перевагу своєму перевіреному блонду з пшеничним відтінком.

Автор: Міла Іванова

Теги Новини України певецДженніфер Лопес
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