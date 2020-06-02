Вона не змінюється: Дженніфер Лопес показала, якою була 21 рік тому

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Шанувальники не вірять очам

Дженніфер Лопес в свої 50 неймовірно виглядає молодою і повною енергії, що часто демонструє у своєму мікроблозі. Співачка влаштовує справжні дебати в мережі з приводу того, як їй вдається залишатися ось вже багато років на вершині. Сама вона періодично розпалює інтерес публіки тим, що постить фото й відео з минулого. Вони наочно показують, що Лопес практично не змінюється. Більше того – на думку багатьох шанувальників, стає тільки кращим.

Відео в честь виходу альбому (відео: instagram.com/jlo)

Кілька годин тому на сторінці Дженніфер в мережі з'явилося відео, яке складається з нарізки кліпів, тренувань, виходів зірки та інших цікавих для будь-якого фаната кадрів. Лопес запостила їх в честь річниці виходу свого альбому «On the 6».

«Я не можу повірити, що це було 21 рік тому, сьогодні. У всіх вас є моя любов сьогодні і кожен день. Я тут для вас і з вами завжди!», – написала співачка. Мережа у відповідь почала писати привітання співачці, а також захоплюватися, як молодо виглядає Дженніфер в порівнянні навіть зі зйомками 20-річної давності.

Це просто зробило мій день! 100% краща, о Боже! Спасибі, мамо

Ти легенда, ікона музики. Спасибі, що пустила нас в своє прекрасне серце з кожною своєю роботою. Щасливої річниці

Красива завжди

Мій улюблений альбом на всі часи

О Боже, Джен, ти прекрасна

Ти все краще і краще

Ти виглядаєш так само

Легенда

Люблю тебе, дівчинка

З річницею, мама! Ти виглядаєш чудово! Ти мій ідол і будеш завжди! Я люблю тебе

Коментарі до посту (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, дебютний студійний альбом співачки був випущений 1 червня 1991 року. Записати його Лопес вирішила після участі у фільмі «Селена». Він став поворотним за долю зірки, так як багато критики вважали, що їй краще зосередитися на кар'єрі актриси. Тим не менш, він мав успіх і був сприйнятий критиками в основному позитивно. Так що співачка не стала зупинятися. Вокал Дженніфер також отримав похвалу за свою багатогранність і був названий критиками «спокусливим» і «спекотним». Всього було продано близько трьох мільйонів копій в США (він став тричі платиновим, згідно Асоціації звукозаписної індустрії Америки) та більше восьми мільйонів копій по всьому світу.

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Автор: Lite