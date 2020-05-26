Яка ж вона розкішна! 50-річна Дженніфер Лопес вразила стрункими ногами в міні-комбінезоні

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка демонструє досконалу фігуру

Дженніфер Лопес вкотре довела, що вік красі і енергійності не перешкода. Співачка в минулому році відзначила 50-річний ювілей, влаштувавши грандіозний тур по всьому світу в честь такої події, знялася у фільмі і виступила на «СуперБоуле»... Якщо б не карантин, напевно спекотна красуня знайшла, чим здивувати і цієї весни. Втім, вона не перестає брати участь в телешоу, а також демонструвати свою ефектну зовнішність, яка з роками, здається, стає яскравіше. У мікроблозі співачки регулярно з'являються жаркі кадри. Один з останніх – саме такий.

На честь Дня Поминання вона опублікувала фото на тлі американського прапора. «#LetsGetLoud для наших героїв! Пишаюся. Ми вшановуємо всіх тих, хто служив нашій дивній країні і приніс кінцеву жертву за нашу свободу. #MemorialDay», – написала зірка.

Дженніфер підкорила мережу (фото: instagram.com/jlo)

На знімку Дженніфер красується в короткому білому комбінезоні, що оголив її ноги. Доповнює образ глибоке декольте, замок спереду, низький пояс – 50-річна Лопес виглядає неймовірно спокусливо! В якості аксесуарів вона підібрала чорні короткі рукавички і браслет. Завершує лук пишна зачіска і сценічний виразний макіяж. Шанувальники оцінили не тільки патріотичний пост своєї улюблениці, але і її незвичайну красу. «Королева», «неймовірна», «ці ноги», – не можуть намилуватися фолловери Дженніфер.

Співачка виглядає просто розкішно (фото: instagram.com/jlo)

Ще одна тема, яку просто обожнюють фанати 50-річної співачки – романтичні відносини з коханим зірки Алексом Родрігесом. Навесні минулого року знаменитий бейсболіст Лопес зробив пропозицію руки і серця. І весь рік шанувальники чекають, коли ж відбудеться довгоочікуване весілля. Заручини пара влаштувала восени минулого року в колі найближчих. А ось весільна церемонія повинна була бути розкішною і пишною – в стилі концертів епатажної і яскравої співачки. Але, як і багатьом в цьому році, торжество довелося перенести. За словами інсайдерів, Дженніфер і Алекс не втрачають надії одружитися в цьому році, вразу після закінчення карантину.

До речі, ще одна зіркова пара – Наталія Водянова і Антуан Арно – вирішили і зовсім перенести весілля на наступний рік.

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Автор: Міла Іванова