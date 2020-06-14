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Ніколи не забуду: дочка Олі Полякової в білому вбранні показала, як відсвяткувала випускний

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.06.2020 - 13:08
Ніколи не забуду: дочка Олі Полякової в білому вбранні показала, як відсвяткувала випускний
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина вирішила піти зі школи після закінчення 9-го класу

Старша дочка Олі Полякової, 15-річна Маша Полякова вже досить самостійна дівчинка - вона успішно веде свій блог, пробує свої сили у вокалі та модельному бізнесі і зустрічається з хлопцем. Після закінчення 9-го класу дівчина вирішила піти зі школи і показала в Instagram фото з випускного. Чим вона займеться далі, Маша поки не стала розкривати.

Для святкування дівчина вибрала коротке біле плаття вільного силуету з мереживними вставками в районі декольте і на рукавах, доповнивши образ білими ажурними напівчобітками.

Ніколи не забуду: дочка Олі Полякової в білому вбранні показала, як відсвяткувала випускнийНіколи не забуду: дочка Олі Полякової в білому вбранні показала, як відсвяткувала випускний

Юна випускниця позувала на зеленій галявині, а також зі своїми однокласниками - хлопці явно відмінно повеселилися!

Ніколи не забуду: дочка Олі Полякової в білому вбранні показала, як відсвяткувала випускний

"Ось так я провела свій випускний з 9 класу. У цій школі я провчилася 9 чудових років, які я ніколи не забуду!! Спасибі вам усім, хоч я і йду, я завжди буду думками з вами, мій улюблений 9а клас. Поки пишу цей коментар плачу", - емоційно прокоментувала Маша.

Ніколи не забуду: дочка Олі Полякової в білому вбранні показала, як відсвяткувала випускний

Маша Полякова показала фото зі шкільного випускного після 9 класу (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Користувачі мережі бажають їй успіхів, захоплюються вбранням і цікавляться подальшими планами.

  • Куди підете навчатись і на кого ????
  • Плаття Шикарне
  • А куди ти йдеш???
  • Удачі Маш)
  • Що за плаття??? красиве!!!
  • Буду сумувати
  • Маша , а якщо не секрет , на кого робиш?!
  • Маша, ще піти не встигла, а вже сумують
  • Всі такі красивие
  • Красуня
  • Гарна
  • Вітаю, тепер ти ідеш в доросле життя
  • Дуже зворушливо

Ніколи не забуду: дочка Олі Полякової в білому вбранні показала, як відсвяткувала випускнийНіколи не забуду: дочка Олі Полякової в білому вбранні показала, як відсвяткувала випускний

Скріншот коментарів

Нагадаємо, дочка Олі Полякової Маша вперше засвітила свого бойфренда.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Оля ПоляковадочьМаша Полякова
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