Вчила її цілуватися: Оля Полякова зізналася, коли хоче видати дочку заміж

Фото: Оля Полякова з дочками (instagram.com/polyakovamusic)

За словами співачки, у неї з дочкою дуже довірчі відносини

Українська "Королева ночі" Оля Полякова зіграла в "Правду або дія" з Потапом на своїй сторінці в Instagram, де не тільки розпитала продюсера про його стосунки з красунею дружиною Настею Каменських, але і сама трохи розговорилася. Так, співачка розповіла про особисте життя своєї старшої дочки - 15-річної Маші, яка зовні дуже схожа на зіркову маму. Як зізналася артистка, у дівчинки вже є хлопець, а вона допомагає їй корисними порадами - наприклад, про техніку поцілунків.

Втім, обійшлося словесним інструктажем - показувати Оля вже не стала.

"Так, у неї є хлопець, і вони вже "лупляться в десна". А що, я повинна їй говорити не роби цього? Вона все одно зробить! - сказала прогресивна мати. - Вона мені показала, як це робить, а я дала їй пораду - трошки розслабляти губи. Все інше я їй розповім, показувати не буду. Але взагалі у нас з Машею дуже близькі стосунки, і я б хотіла все про неї знати. І тому я так з нею спілкуюся, що вона прислухається до моєї думки. Ні про які близькі відносини у неї поки мови не йде, вона ще маленька, але хлопець вже є".

Фото: Оля Полякова з дочками Машею і Алісою (instagram.com/polyakovamusic)

Що стосується одруження, то Полякова готова "звільнити" дочку від своєї опіки після 30, оскільки шлюб у більш ранньому віці вважає безглуздим. На думку артистки, спочатку потрібно зрозуміти, чого ти насправді хочеш.

"Навіщо виходити заміж в 20? У тебе стільки ще може бути на шляху любові, різних чоловіків. Це круто! А не ось це ось - давай дітей робити! У минулому столітті ми вмирали під час пологів, і зуби всі вивалювалися у 40 років. Лев Толстой описував маму Наташі Ростової як літню 35-річну жінку. Сьогодні все по-іншому! Люди закінчують внз, починають працювати, в 30-35 змінюють усе, тому що тільки в 35 людина розуміє, чого вона хоче, куди йому рухатися. А до цього ще дитинство. Так навіщо ж лізти в серйозні дорослі стосунки, поки ти сама дитина?" - вважає зірка.

Співачка зізналася, що і сама дуже рано вийшла заміж, тому не хоче такого для своєї дочки.

"Я заміж вийшла рано. Зараз я б так не виходила заміж. Якщо чесно, я б взагалі зараз заміж не виходила! Я не розумію, навіщо це потрібно!" - заявила Оля.

Як ми раніше писали, Оля Полякова викликала захоплення в мережі стильною фотосесією з доньками Машею і Алісою.

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Автор: Марина Настевіч