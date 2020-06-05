Супер парочка: дочка Олі Полякової вперше засвітила бойфренда

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

15-річна Маша розсекретила свого коханого хлопця

Дочка Олі Полякової, 15-річна Маша Полякова, ще на початку карантину інтригувала шанувальників натяками на те, що у неї з'явився новий хлопець. Її зіркова мама підтвердила – у дівчини дійсно є коханий, але до її захоплень вона поки всерйоз не ставитися. Адже розуміє, що це поки лише юнацька закоханість. Зате ось Маша, як усі підлітки, вже почала бунтувати і навіть втекла з коханим заміського будинку кататися на квадроциклах, а також почала палити і навіть посварилася зі співачкою. Так, дочка Олі вирішила показати, як виглядає її новий обранець і вперше опублікувала фото з ним.

На знімку погано видно обличчя парочки, адже їх приховують респіратори. Маша і її бойфренд притискаються один до одного і триматися за руки, роблячи селфі. Примітно, що молодий чоловік вище доньки зірки, він худорлявий і має подовжену стрижку. На фото дівчина вирішила нее позначати хлопця.

"Моя любов", – англійською коротко і ємко підписала вона кадр.

Маша Полякова з хлопцем (фото: instagram.com/mashapolyakova)

На Машу тут же звалився шквал запитань – її почали розпитувати про нового коханого і навіть намагатися його вичислити, а також попросили показати фото без масок.

Ви дуже добре виглядаєте

Интересненько поглянути на нього, заінтригувала

Красиві. Давайте фото без масок

Дуже гарні

Які милі

Красиві

Гарненькі

Ви супер парочка

Ви дуже милі.А як його звуть? Маша ти дуже класна і смішна, ти взагалі-то. Супер

Скріншот коментарів

Раніше Оля Полякова зізналася, що била свою старшу дочку Машу і пояснила, за що.

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Автор: Lite