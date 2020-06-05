ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Супер парочка: дочка Олі Полякової вперше засвітила бойфренда

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.06.2020 - 14:34
Супер парочка: дочка Олі Полякової вперше засвітила бойфренда
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

15-річна Маша розсекретила свого коханого хлопця

Дочка Олі Полякової, 15-річна Маша Полякова, ще на початку карантину інтригувала шанувальників натяками на те, що у неї з'явився новий хлопець. Її зіркова мама підтвердила – у дівчини дійсно є коханий, але до її захоплень вона поки всерйоз не ставитися. Адже розуміє, що це поки лише юнацька закоханість. Зате ось Маша, як усі підлітки, вже почала бунтувати і навіть втекла з коханим заміського будинку кататися на квадроциклах, а також почала палити і навіть посварилася зі співачкою. Так, дочка Олі вирішила показати, як виглядає її новий обранець і вперше опублікувала фото з ним.

На знімку погано видно обличчя парочки, адже їх приховують респіратори. Маша і її бойфренд притискаються один до одного і триматися за руки, роблячи селфі. Примітно, що молодий чоловік вище доньки зірки, він худорлявий і має подовжену стрижку. На фото дівчина вирішила нее позначати хлопця.

"Моя любов", – англійською коротко і ємко підписала вона кадр.

Супер парочка: дочка Олі Полякової вперше засвітила бойфренда

Маша Полякова з хлопцем (фото: instagram.com/mashapolyakova)

На Машу тут же звалився шквал запитань – її почали розпитувати про нового коханого і навіть намагатися його вичислити, а також попросили показати фото без масок.

  • Ви дуже добре виглядаєте
  • Интересненько поглянути на нього, заінтригувала
  • Красиві. Давайте фото без масок
  • Дуже гарні
  • Які милі
  • Красиві
  • Гарненькі
  • Ви супер парочка
  • Ви дуже милі.А як його звуть? Маша ти дуже класна і смішна, ти взагалі-то. Супер

Скріншот коментарів

Раніше Оля Полякова зізналася, що била свою старшу дочку Машу і пояснила, за що.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Оля ПоляковаМаша Полякова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся