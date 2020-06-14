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Никогда не забуду: дочь Оли Поляковой в белом наряде показала, как отпраздновала выпускной

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.06.2020 - 13:08
Никогда не забуду: дочь Оли Поляковой в белом наряде показала, как отпраздновала выпускной
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девушка решила уйти из школы после окончания 9-го класса

Старшая дочь Оли Поляковой, 15-летняя Маша Полякова уже весьма самостоятельная девочка - она успешно ведет свой блог, пробует свои силы в вокале и модельном бизнесе и встречается с парнем. После окончания 9-го класса девушка решила уйти из школы и показала в Instagram фото с выпускного. Чем она займется дальше, Маша пока не стала раскрывать.

Для празднования девушка выбрала короткое белое платье свободного силуэта с кружевными вставками в районе декольте и на рукавах, дополнив образ ажурными белыми полусапожками.

Никогда не забуду: дочь Оли Поляковой в белом наряде показала, как отпраздновала выпускнойНикогда не забуду: дочь Оли Поляковой в белом наряде показала, как отпраздновала выпускной

Юная выпускница позировала на зеленой лужайке, а также со своими одноклассниками - ребята явно отлично повеселились!

Никогда не забуду: дочь Оли Поляковой в белом наряде показала, как отпраздновала выпускной

"Вот так вот я провела свой выпускной из 9 класса. В этой школе я проучилась 9 замечательных лет, которые я никогда не забуду!! Спасибо вам всем, хоть я и ухожу, я всегда буду мысленно с вами, мой любимый 9а класс. Пока пишу этот комментарий плачу", - эмоционально прокомментировала Маша.

Никогда не забуду: дочь Оли Поляковой в белом наряде показала, как отпраздновала выпускной

Маша Полякова показала фото со школьного выпускного после 9 класса (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Пользователи сети желают ей удачи, восхищаются нарядом и интересуются дальнейшими планами.

  • Куди підете навчатись і на кого ????
  • Плаття Шикарне
  • А куди ти йдеш???
  • Удачи Маш)
  • Что за платье??? красивое!!!
  • Буду скучать
  • Маша , а если не секрет , на кого поступаешь?!
  • Маша, ещё уйти не успела, а уже скучают
  • Все такие красивие
  • Красотка
  • Гарна
  • Вітаю тепер ти ідеш в доросле життя
  • Очень трогательно

Никогда не забуду: дочь Оли Поляковой в белом наряде показала, как отпраздновала выпускной

Скриншот комментариев

Напомним, дочь Оли Поляковой Маша впервые засветила своего бойфренда.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Оля ПоляковадочьМаша Полякова
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