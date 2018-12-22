"Ніколи не зроблю пластику": Фреймут розповіла про догляд за шкірою після 35

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча дала цінні поради для збереження молодості і краси

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут, яка недавно захопила шанувальників зворушливим святковим знімком своїх малюків, розповіла про секрети догляду за шкірою після 35 років. Відповідний запис вона залишила на своїй сторінці в Instagram.

Знаменитість заявила, що ніколи не погодитися на пластичні операціїї, замість цього вона обирає грамотний догляд за обличчям та комплексний підхід до профілактики проблеми старіння шкіри.

"Деякі з вас запитують, як я зберігаю молоде обличчя. Після 35-ти років дійсно шанси занепасти красою великі. А до пластики обличчя я ніколи не звернуся ... Тому доводиться наполегливо, двічі в день доглядати за шкірою. Зволожувати, пити вітаміни, ховатися від сонця, щоб не засмагати. І особливо обережно очищати шкіру перед нанесенням макіяжу - не розтягувати її безжально, не залишати жирних слідів від крему. Тоді макіяж лягає природно і тримається довго", - пояснила ведуча.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Фани зірки відмітили, що вона виглядає чудово, а її вік - це ще самий розквіт молодості.

"36 років, зовсім дитячий вік. Але стежити за шкірою потрібно обов'язково. Оля, Ви красуня", "Олечка ти завжди сама досконалість", "Красуня", "Молодчинка", "Дуже гарно виглядаєте", - не скупилися на компліменти коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Раніше Ольга Фреймут презентувала книгу під романтичною назвою "Про кохання". У збірник увійшло 12 есе та маловідомі твори класиків світової літератури.

Також Фреймут згадала, як в юному віці дала собі обіцянку не виходити заміж. Тоді вона марила свободою і не думала про сім'ю.

Відео: РБК-Україна