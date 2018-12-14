"Замуж не выйду": Фреймут решилась на откровенное признание

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Интригующие подробности о личной жизни от самого строгого и придирчивого "ревизора" нашей страны

В своем микро-блоге Instagram известная украинская ведущая Ольга Фреймут поделилась со своими подписчиками необычным фото и воспоминаниями о том, как она в детстве смотрела на взрослую жизнь.

На снимке Ольга в банном халате и с большим полотенцем на голове, но при этом в сережках и при полном макияже.

Фото: Интригующее фото от Ольги Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Оказывается, будучи подростком Ольга даже не думала о замужестве. "В школе я думала, что замуж не выйду. Мне всегда хотелось свободы", - откровенно подписала она фото.

Скриншот: Публикация Ольги Фреймут в соцсетях (instagram.com/freimutolia)

"Помню, делилась с подругами страхами: как утром проснуться - и без макияжа, заспанной? Теперь удивляюсь, другой была ...",- призналась Ольга в своих детских воспоминаниях.

"Это фото сделала перед выходом на мероприятие. Евдокия долго пыталась отколупать мои напомаженные калиновые губы)", - объяснила звезда свой противоречивый образ в халате.

Скриншот: Комментарии публикации Ольги Фреймут в соцсетях (instagram.com/freimutolia)

Подписчики оценили откровения звездной ведущей и написала много положительных комментариев.

"Очень красивая, пример настоящей женщины", "Красавица", "Как же Вам к лицу быть естественной", "Годы идут, а Оля все так же волшебна и свежа...Любуюсь", - написали подписчики на страничке Фреймут.

Хотим вам напомнить, что на самом деле Ольга Фреймут замужем за Владимиром Локотко уже более двух лет (Владимир - директор "Нового канала"), она долгое время не распространялась о своей семейной жизни, однако совсем недавно супруги рассказали о ее подробностях.

Напомним, что телеведущая Оля Фреймут, которая ранее анонсировала новый загадочный проект, наконец раскрыла интригу и представила свою новую книгу под названием "О любви".

Также, известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, почему развлекательное шоу "Оля" с ее участием продержалось на телеэкранах всего месяц и его производство было приостановлено.

Интересные факты про Ольгу Фреймут (видео: РБК-Украина)