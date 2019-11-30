"Ніколи не розповідала": Дорофєєва зважилася на зізнання про проблеми зі здоров'ям

Надя Дорофєєва нещодавно побувала з мамою в Барселоні. Метою сімейної поїздки був не тільки відпочинок і екскурсії, але й обстеження здоров'я. Хоч в Іспанію Надя і Ольга прилетіли всього на пару днів, вони встигли подивитися місцеві визначні пам'ятки, насолодитися кухнею, погуляти по набережній і помилуватися морськими пейзажами, а також пройти обстеження організму та виявити існуючі проблеми. Свої пригоди Надя описала у новому випуску DoDo VLOG на власному Youtube-каналі.

Співачка зняла сюжет з моменту зустрічі з мамою Ольгою (яка, до речі, живе в Криму) в Києві до повернення з Іспанії назад в Україну. Артистка поділилася емоціями і фіксувала всі ключові моменти поїздки на камеру. Також зірка вперше згадала про свої проблеми з щитовидкою.

"Я ставлюся до свого здоров'я... Біжу в лікарню тільки тоді, коли притисне. Але в цей раз я вирішила зробити все по-іншому. Я ніколи не розповідала, але у мене є проблеми зі щитовидною залозою, і це дуже поширена проблема, вона дійсно дуже у багатьох людей. Цю проблему дуже важливо контролювати". – пояснила Надя.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Після ряду обстежень проблема підтвердилася, і співачка прислухалася до порад медиків.

"Наша поїздка пройшла дуже позитивно. Мені потрібно робити серйозну маніпуляцію зі щитовидною, а у мами знайшли кілька проблем, які вона тепер повинна тримати під контролем", - відзвітувала Надя.

Фото: Надя Дорофєєва з мамою Ольгою (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дівчина також поділилася враженнями від міста. Виявилося, вона стала фанатом іспанської кухні. "Барселона, спасибі за найсмачнішу в світі сангрію і паелью", - заявила зірка.