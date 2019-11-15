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Маленьке янголятко: Надя Дорофєєва в ніжному образі заворожила красою

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.11.2019 - 17:32
Маленьке янголятко: Надя Дорофєєва в ніжному образі заворожила красою
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка зробила інтригуючу заяву

Надя Дорофєєва - кумир мільйонів дівчат, для яких вона справжній ідеал краси і ікона стилю. Однак сама зірка нещодавно вразила визнанням, що в школі вона дуже комплексувала через свою вагу. Зараз же вона цілком задоволена своєю зовнішністю і закликає всіх приймати себе таким, який ти є. Співачка просто-таки заворожила шанувальників ніжним образом, який продемонструвала на нових кадрах в своєму Instagram.

На фото Надя відображена в гримерці в білому халаті. Волосся артистки вкладене красивими хвилями, а на голові великий обруч, прикрашений камінням. На її обличчі - ефектний, але не дуже помітний макіяж. Крім того, на одному зі знімків обличчя Дорофєєвої оздоблене блискучими камінчиками - над бровами, під очима і один грайливо розташувався на носі.

Маленьке янголятко: Надя Дорофєєва в ніжному образі заворожила красою

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

У підписі до фото виконавиця поцікавилася у підписників, як їй краще - з камінчиками або без, а також зробила інтригуючу заяву, що "скоро буде дещо нове".

Маленьке янголятко: Надя Дорофєєва в ніжному образі заворожила красою

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

В коментарях захоплені фолловери обсипають Надію компліментами і порівнюють з ангелом.

  • Така ніжна
  • Обидві прекрасні.
  • Неймовірно красива
  • ПРИНЦЕССААА
  • Шикарна
  • Яка гарна , дуже чекаємо побачити що буде
  • Ангел
  • Яка красуня
  • Краща
  • Йойойо, легше девченка
  • І так і так гармата
  • Скрізь найкраща
  • Урааа, зйомки
  • Дуже чекаємо щось нове
  • Тобі йде цей образ, Маленьке янголятко

Маленьке янголятко: Надя Дорофєєва в ніжному образі заворожила красою

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше чоловік співачки Володимир Дантес висловився з приводу можливого поповнення з Дорофєєвою.

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