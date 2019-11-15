Маленьке янголятко: Надя Дорофєєва в ніжному образі заворожила красою

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка зробила інтригуючу заяву

Надя Дорофєєва - кумир мільйонів дівчат, для яких вона справжній ідеал краси і ікона стилю. Однак сама зірка нещодавно вразила визнанням, що в школі вона дуже комплексувала через свою вагу. Зараз же вона цілком задоволена своєю зовнішністю і закликає всіх приймати себе таким, який ти є. Співачка просто-таки заворожила шанувальників ніжним образом, який продемонструвала на нових кадрах в своєму Instagram.

На фото Надя відображена в гримерці в білому халаті. Волосся артистки вкладене красивими хвилями, а на голові великий обруч, прикрашений камінням. На її обличчі - ефектний, але не дуже помітний макіяж. Крім того, на одному зі знімків обличчя Дорофєєвої оздоблене блискучими камінчиками - над бровами, під очима і один грайливо розташувався на носі.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

У підписі до фото виконавиця поцікавилася у підписників, як їй краще - з камінчиками або без, а також зробила інтригуючу заяву, що "скоро буде дещо нове".

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

В коментарях захоплені фолловери обсипають Надію компліментами і порівнюють з ангелом.

Така ніжна

Обидві прекрасні.

Неймовірно красива

ПРИНЦЕССААА

Шикарна

Яка гарна , дуже чекаємо побачити що буде

Ангел

Яка красуня

Краща

Йойойо, легше девченка

І так і так гармата

Скрізь найкраща

Урааа, зйомки

Дуже чекаємо щось нове

Тобі йде цей образ, Маленьке янголятко

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше чоловік співачки Володимир Дантес висловився з приводу можливого поповнення з Дорофєєвою.